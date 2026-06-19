Sénégal: Kédougou - Une caravane médicale pour plus de 1 500 femmes et enfants dans trois localités de la région

Kédougou — Plus de mille cinq cents femmes et enfants des localités de Sabodala, Bransan et Khossanto (Kédougou) vont bénéficier de séances de sensibilisation et d'une prise en charge médicale lors de la troisième édition de la Caravane Santé communautaire initiée par la société minière Saboldala Gold Opération (SGO) en partenariat avec le district sanitaire de Saraya.

Cette troisième édition "s'inscrit dans une volonté de rapprocher les services médicaux spécialisés des populations tout en offrant à plus de 1 500 femmes et enfants l'opportunité de bénéficier de consultations spécialisées, de dépistages gratuits, de séances de sensibilisation ainsi que d'une prise en charge médicale adaptée à leurs besoins", a expliqué Hassan Ally, vice-président, chef des opérations minières de Sabodala Gold Operations.

Il s'exprimait, mercredi, lors de la cérémonie de lancement des consultations spécialisées au profit des communautés des villages de Sabodala, Bransan et Khossanto en présence du médecin chef de district sanitaire de Saraya, Baba Camara, et des médecins spécialistes.

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Selon M. Ally, les résultats enregistrés lors de l'édition précédente témoignent de la "pertinence" de cette initiative, qui a permis à 466 personnes de bénéficier d'une prise en charge, en 2025, confirmant ainsi l'importance de poursuivre et de renforcer ces actions au profit des communautés.

Cette initiative, a-t-il souligné, est en parfaite cohérence avec notre politique de responsabilité sociétale.

"En tant qu'entreprise citoyenne, nous demeurons convaincus que la création de valeur doit s'accompagner d'actions concrètes en faveur du bien-être des populations et du développement des localités qui nous accueillent", a-t-il ajouté.

M. Ally s'est réjoui ainsi de voir "se consolider", année après année, ce partenariat entre la Fondation Endeavour Mining, le District sanitaire de Saraya, les autorités locales et les acteurs du système de santé.

Il a salué "l'engagement constant" de la Fondation Endeavour Mining qui "place l'amélioration des conditions de vie des communautés au coeur de ses interventions", ainsi que le "dévouement" des équipes médicales et de tous les partenaires mobilisés pour la réussite de cette caravane santé.

De même, il a invité les populations bénéficiaires à participer massivement aux différentes activités prévues, des consultations aux séances de sensibilisation qui leur seront offertes et à faire de cette caravane "un véritable espace de promotion de la santé et du bien-être".

Le médecin chef du district sanitaire de Saraya, Baba Camara a, quant à lui, magnifié cette initiative qui vise à offrir des soins spécialisés gratuits aux communautés locales afin d'améliorer l'accès aux services de santé maternelle et infantile.

"Face aux défis liés à la santé reproductive et infantile dans notre zone, cette intervention s'inscrit dans les priorités sanitaires nationales et traduit l'engagement des partenaires envers le bien-être des populations locales", a-t-il dit.

Il a précisé que durant cette campagne, des soins seront fournis gratuitement à la communauté, notamment des soins obstétriques et gynécologiques aux femmes enceintes, à travers le suivi de grossesse et les consultations gynécologiques.

M. Camara a annoncé également des consultations pédiatriques générales et spécialisées ainsi que des échographies obstétricales pour le suivi des grossesses, le dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus pour un diagnostic précoce.

Cette campagne permettra aussi de diagnostiquer et prendre en charge les infections gynécologiques, de sensibiliser sur la planification familiale, l'allaitement maternel, la nutrition, l'éducation, la santé maternelle et infantile, mais aussi d'assurer des services de soins dans au moins trois villages (Sabodala, Bransan et Khossanto) autour de chaque site minier.