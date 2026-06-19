Afrique: Culture et coopération internationale - Neuf projets réalisés, plus de 300 acteurs culturels mobilisés

Soutenu par 1XBET et porté par Orun, le programme WeChampion Talent est un modèle de partenariat culturel en Afrique. Selon des informations rapportées par la Radiotélévision Sénégalaise (RTS), l'initiative a déjà permis la réalisation de neuf projets à travers plusieurs continents, mobilisé plus de 300 acteurs culturels et accompagné une quinzaine de créateurs africains dans leur conquête des grandes scènes internationales.

Face aux défis persistants de structuration des industries culturelles africaines, de nouvelles formes de coopération émergent pour soutenir les créateurs du continent. C'est dans cette dynamique que s'inscrit le programme We Champion Talent, une initiative soutenue par 1XBET et portée par Orun, qui ambitionne de renforcer la présence des talents africains sur les scènes culturelles internationales.

Selon des informations relayées par la Radiotélévision Sénégalaise (RTS), le programme a enregistré des résultats significatifs en un peu plus d'une année d'existence. Son rapport d'impact fait état de neuf projets réalisés sur plusieurs continents, impliquant plus de 300 acteurs culturels issus de différents secteurs créatifs. Une quinzaine de créateurs africains ont également bénéficié d'un accompagnement visant à faciliter leur insertion dans les réseaux culturels mondiaux.

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L'initiative intervient dans un contexte où les industries culturelles africaines gagnent en visibilité à l'échelle internationale grâce à la musique, au cinéma, à la mode ou encore aux arts visuels. Toutefois, malgré ce dynamisme, les mécanismes d'accompagnement demeurent insuffisants pour assurer une professionnalisation durable des talents et transformer les succès individuels en véritables écosystèmes créatifs.