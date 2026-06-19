Afrique: CAMES - Les conseillers de l'OIPA et les partenaires techniques en conclave à Libreville

En marge de la 43e session du Conseil des ministres du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur (CAMES), les conseillers de l'Ordre International des Palmes Académiques et le Réseau des Partenaires Techniques et Financiers du CAMES se sont réunis mardi 17 juin à Libreville. Au menu : examen des candidatures aux Palmes Académiques et bilan des appuis au développement de l'enseignement supérieur.

Après 3 jours de travaux du comité des experts, la journée du mardi 17 juin 2026 a été consacrée aux instances statutaires du CAMES, toujours dans le cadre de la 43e session ordinaire du Conseil des ministres qui se tient du 15 au 19 juin au Gabon.

Le Conseil de l'Ordre International des Palmes Académiques du CAMES, OIPA/CAMES, s'est réuni en premier. Il constitue la Grande Chancellerie de l'institution. Sa mission : honorer le mérite de personnalités académiques, administratives et politiques qui ont contribué au progrès et au rayonnement du CAMES et de l'enseignement supérieur africain. À l'ordre du jour de cette réunion, l'examen des dossiers de candidature aux différents grades de l'Ordre.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans la foulée, le Réseau des Partenaires Techniques et/ou Financiers du CAMES, RPTF, a tenu sa réunion statutaire. Créé en 2015, ce cadre regroupe les institutions partenaires du CAMES. Objectif : mobiliser les appuis au service du développement de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en Afrique. Les échanges ont porté sur le bilan des activités conjointes réalisées et les perspectives de coopération pour les années à venir.

Ces deux conclaves marquent une étape clé avant l'ouverture de la session ministérielle ce 18 juin. Ils permettent d'assurer la reconnaissance du mérite et de consolider le soutien financier et technique indispensable à la vision du CAMES.