Sénégal: Tivaouane - Trois travailleurs des ICS victimes d'une électrocution

19 Juin 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Ibrahima Ndiaye

Le déplacement d'une armoire électrique aux Industries chimiques du Sénégal (ICS), sur leur site minier de Darou Khoudoss, a provoqué un grave incident le 18 juin dernier, aux environs de 11 heures.

Selon une source digne de foi, l'incident a entraîné l'électrocution de trois travailleurs, dont deux ouvriers journaliers et un stagiaire, à la suite de l'explosion présumée d'un transformateur. Les trois victimes intervenaient alors sur le site, a précisé la source.

Grièvement blessées, souffrant notamment de brûlures au deuxième degré, elles ont été évacuées d'urgence à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Thiès, selon la même source.

Cet incident, qui survient après l'accident mortel ayant coûté la vie à Ahmed Sène, ouvrier journalier, le 7 juin dernier, vient renforcer l'indignation des travailleurs de l'entreprise.

Le personnel, vivement exaspéré, dénonce une nouvelle fois la précarité de ses conditions de travail.

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