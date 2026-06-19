Sénégal: Tivaouane - Trois travailleurs des ICS victimes d'une électrocution

Le déplacement d'une armoire électrique aux Industries chimiques du Sénégal (ICS), sur leur site minier de Darou Khoudoss, a provoqué un grave incident le 18 juin dernier, aux environs de 11 heures.

Selon une source digne de foi, l'incident a entraîné l'électrocution de trois travailleurs, dont deux ouvriers journaliers et un stagiaire, à la suite de l'explosion présumée d'un transformateur. Les trois victimes intervenaient alors sur le site, a précisé la source.

Grièvement blessées, souffrant notamment de brûlures au deuxième degré, elles ont été évacuées d'urgence à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Thiès, selon la même source.

Cet incident, qui survient après l'accident mortel ayant coûté la vie à Ahmed Sène, ouvrier journalier, le 7 juin dernier, vient renforcer l'indignation des travailleurs de l'entreprise.

Le personnel, vivement exaspéré, dénonce une nouvelle fois la précarité de ses conditions de travail.