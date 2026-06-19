Afrique du Sud: Hommage à la résilience et à la collaboration

L'Afrique du Sud a célébré son 32e Freedom Day le 27 avril. Cet événement historique a été commémoré à Maurice le mardi 16 juin au RM Garden, à Trianon, en présence de la haute-commissaire de la République de l'Afrique du Sud, Hlamalani Nelly Manzini, du président de la République de Maurice, Dharam Gokhool, de la speaker de l'Assemblée nationale, Shirin Aumeeruddy-Cziffra, du Premier ministre, Navin Ramgoolam, de la Première-ministre adjointe, Arianne Navarre-Marie, du ministre des Affaires étrangères, Ritish Ramful, et de plusieurs autres personnalités.

La date du 16 juin a été choisie cette année pour célébrer l'événement car elle a également marqué la Journée de l'enfant africain et le 50e anniversaire du soulèvement de Soweto de 1976. Ce jour-là, des milliers de jeunes étudiants ont manifesté contre l'utilisation de l'afrikaans dans les écoles noires et contre les injustices du système éducatif de l'apartheid. Leur manifestation courageuse et pacifique a viré au drame face à la violence, entraînant la mort de centaines de jeunes.

Hlamalani Nelly Manzini a déclaré que cette soirée était bien plus qu'une simple célébration de la fête nationale, mais aussi «un moment de recueillement pour clore mes cinq années et demie de service en tant que haute-commissaire de l'Afrique du Sud». Malgré les obstacles de la pandémie et du changement climatique, la collaboration économique entre les deux pays a prospéré et a favorisé l'essor d'entreprises dirigées par des femmes et renforcé leur compétitivité à l'exportation grâce à la Zone de libre-échange continentale africaine. Elle a salué la générosité du gouvernement mauricien pour l'octroi de bourses d'études aux jeunes Sud-Africains.

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Par ailleurs, les relations touristiques sont florissantes, avec une hausse du nombre de touristes sud-africains découvrant l'île Maurice au-delà de ses offres traditionnelles. Le trafic aérien s'est développé, améliorant la connectivité, comme en témoigne un protocole d'accord signé par les ministres du Tourisme des deux pays. La bonne gouvernance demeure aussi un élément central du partenariat, illustré par les initiatives de renforcement des capacités en normes d'audit menées par le South African Auditor General.

Hlamalani Nelly Manzini a conclu en exprimant sa plus profonde gratitude au peuple mauricien pour son amour et son humilité. «J'ai parcouru l'île de long en large, rencontré des gens ordinaires, et il y a une chose, une belle leçon que je retiens. C'est la manière dont les Mauriciens restent unis comme un seul peuple, une seule nation, avec une seule vision : celle de la prospérité de l'île Maurice.»