Ile Maurice: Pénurie de kits salivaires - Les contrôles antidrogue à sec

La rupture de stock des kits de dépistage salivaire de drogues suscite des inquiétudes parmi les forces de l'ordre, alors que ces tests constituent un élément clé dans les contrôles routiers visant à détecter les conducteurs sous l'influence de substances illicites.

Lors des opérations de routine, les policiers ne se limitent pas à effectuer un simple alcootest. Plusieurs éléments sont examinés avant qu'une décision ne soit prise. Ils observent notamment le comportement du conducteur, sa vitesse de circulation ainsi que divers signes physiques pouvant révéler une consommation d'alcool ou de stupéfiants.

Pour les contrôles liés à l'alcool, les policiers procèdent d'abord à une série de vérifications préliminaires. Ils évaluent notamment l'état des yeux du conducteur, son comportement général ainsi que l'odeur de son haleine. Un alcootest est ensuite effectué. Si nécessaire, des analyses sanguines peuvent être réalisées afin de déterminer avec précision le taux d'alcool présent dans le sang.

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Dans les cas de suspicion de consommation de drogues, la procédure prévoit normalement un test d'évaluation de l'état du conducteur, communément appelé «impairment test», suivi d'un test salivaire destiné à détecter la présence de substances illicites. Lorsque le résultat s'avère positif, la personne est ensuite conduite à l'hôpital pour des examens complémentaires.

Toutefois, selon les informations recueillies, les autorités font actuellement face à une rupture de stock des kits de dépistage salivaire. Les policiers sont donc contraints de se limiter à l'«impairment test» avant de conduire les conducteurs suspectés vers un établissement hospitalier pour des analyses plus poussées.

Cette situation pourrait compliquer certaines procédures judiciaires. Des sources proches du dossier expliquent que les tests préliminaires jouent un rôle important puisqu'ils permettent de documenter l'état du conducteur au moment précis de son interception. Ces éléments sont souvent utilisés comme preuves devant les tribunaux.

L'absence de test salivaire immédiat pourrait ainsi ouvrir la voie à des contestations de la part de certains accusés. En effet, la durée de présence des drogues dans l'organisme varie considérablement selon les substances consommées. Certaines disparaissent rapidement de l'organisme, tandis que d'autres peuvent demeurer détectables pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois.

Dans ce contexte, un conducteur poursuivi pourrait soutenir qu'il avait consommé de la drogue dans le passé mais qu'il n'était pas sous l'influence de substances illicites au moment de son arrestation. Sans résultat de dépistage obtenu sur les lieux du contrôle, il pourrait être plus difficile pour l'accusation d'établir avec certitude l'état du conducteur au moment des faits.

Cette pénurie intervient alors que les autorités poursuivent leurs efforts pour renforcer la lutte contre la conduite sous l'influence de l'alcool et des stupéfiants, un phénomène régulièrement associé aux accidents graves sur les routes. Les enquêteurs et les spécialistes du domaine estiment ainsi qu'un réapprovisionnement rapide en kits de dépistage salivaire serait essentiel afin de garantir l'efficacité des contrôles et la solidité des dossiers portés devant la justice.