Maroc: Hausse de 1,1% du résultat net consolidé de la société Taqa Morocco au premier trimestre 2026.

Au premier trimestre 2026, le résultat net consolidé de la société Taqa Morocco, producteur d'électricité privé au royaume chérifien, a enregistré une hausse de 1,1% par rapport au premier trimestre 2025, ont annoncé les responsables de cette entreprise.

Ce résultat s'est établi à 384 millions de dirhams (MDH)contre 379 MDH au 31 mars 2025. Pour sa part, le résultat net part du groupe est en progression de 5% à 300 MDH contre 286 MDH au 31 mars 2025. La direction de Taqa Morocco estime à ce niveau que le résultat net part du groupe est soutenu par une performance opérationnelle solide.

Quant au chiffre d'affaires consolidé, il s'est élevé à 2 963 MDH contre 2 943 MDH au premier trimestre 2025, soit une légère hausse de 0,7%. « Cette évolution traduit la résilience de l'activité du Groupe, portée par la performance opérationnelle des unités et la poursuite des efforts d'efficacité industrielle » ont avancé les dirigeants de l'entreprise.

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Concernant la performance opérationnelle, la direction de Taqa Morocco soutient qu'au titre du premier trimestre 2026, le taux de disponibilité global s'établit à 86,6% pour l'ensemble des Unités 1 à 6, contre 90,0% à la même période de l'exercice précédent. « Ce retrait, limité et anticipé, résulte de la conduite d'inspections programmées sur trois unités (1, 5 et 6), conformément au programme pluriannuel de maintenance du Groupe », ajoute-t-elle.

L'EBITDA connait une hausse de 2%, se situant à 1 007 MDH contre 989 MDH au premier trimestre 2025, reflétant, selon les responsables de l'entreprise, la bonne maîtrise des charges opérationnelles.

A la fin de la période sous revue, le résultat d'exploitation s'est accru de 3,1% à 813 MDH contre 789 MDH au 31 mars 2025.

Le résultat financier demeure toujours déficitaire, dégageant un solde de -70 MDH contre un solde de -65 MDH au premier trimestre 2025.

Concernant l'endettement net consolidé de l'entreprise, les responsables avancent qu'il est ramené à 4 320 MDH au 31 mars 2026, en recul de 439 MDH comparé au premier trimestre 2025. Selon eux, ce désendettement traduit la gestion rigoureuse des flux de trésorerie et le respect du calendrier de remboursement des dettes de financement.

« Parallèlement, le Groupe a engagé 49 MDH d'investissements au cours du trimestre, en progression de 25,3% par rapport au premier trimestre 2025. Ces investissements portent principalement sur les opérations d'exploitation et de maintenance des unités de production, en cohérence avec les priorités opérationnelles du Groupe » ajoutent les responsables de l'entreprise.

Sur les perspectives, la direction du groupe, estime que fort de fondamentaux solides et d'une discipline opérationnelle éprouvée, TAQA Morocco aborde les prochains trimestres avec confiance.

« Le groupe poursuit l'accélération de sa transformation stratégique vers un mix énergétique décarboné à l'horizon 2030, articulant le développement de nouvelles capacités renouvelables, le déploiement de projets de dessalement et l'édification d'infrastructures stratégiques au service du Royaume chérifien » a laissé entendre la direction de Taqa Morocco.