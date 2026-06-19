Cote d'Ivoire: Développement de l'agriculture au pays - Le Premier ministre lance le processus de formulation du Pnia 3

Le Premier Ministre, Robert Beugré Mambé, a procédé, le 18 juin 2026 à Abidjan, au lancement officiel du processus de formulation du Programme national d'investissement agricole de troisième génération (Pnia 3), pour une Côte d'Ivoire moderne, forte de son agriculture, créatrice de richesse et de bien-être pour l'ensemble de ses populations.

Selon un communiqué de presse, le Chef du gouvernement a souligné que les deux premières générations du Pnia ont permis de poser les bases solides du développement agricole. « Ces résultats, nous les devons en premier lieu à nos braves producteurs qui ont fait confiance au gouvernement et ont adhéré au programme mis en oeuvre, mais aussi à l'appui constant de nos partenaires techniques et financiers, aux collectivités territoriales ainsi qu'au dynamisme du secteur privé », a-t-il affirmé.

Le Premier Ministre a réaffirmé l'engagement et la volonté du gouvernement dans son ensemble à faire de l'agriculture une priorité dans les planifications, aussi bien opérationnelles que budgétaires. Dans ce sens, le Chef du gouvernement a souhaité une agriculture d'entreprise, mieux financée, résiliente aux changements climatiques, mieux accompagnée et mieux connectée au marché.

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Pour lui, le Pnia 3 devra pleinement tenir compte des aspirations des populations. Sa mise en oeuvre doit être motivée par une agriculture tournée vers la transformation des matières premières brutes, ainsi qu'une agriculture moderne instaurant un cadre d'initiative, d'innovation et d'entreprenariat pour les jeunes.

Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, Bruno Nabagné Koné, a, à son tour, rappelé que le Pnia 1, mis en oeuvre sur la période 2012-2017, avec une enveloppe de 2 040 milliards FCFA, a permis d'enregistrer des résultats probants. Le Pnia 2, pour la période 2018-2025, avec une enveloppe évaluée à 12 391 milliards FCFA a particulièrement introduit l'innovation des agropoles, dont l'objectif est de favoriser un développement territorial harmonieux, aligné sur les besoins des producteurs et des populations.

Le Pnia 3, renseigne la même source, est une vision structurée autour de cinq axes majeurs, notamment le renforcement durable de la souveraineté et de la sécurité alimentaire, la construction d'une agriculture plus compétitive, la consolidation des mécanismes de financement, l'accélération de la sécurisation du foncier rural et l'intégration de la durabilité et de la résilience face au changement climatique.