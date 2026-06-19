Tunisie: La société Assurances Maghrébia annonce une augmentation de 10 millions de dinars de son capital.

Au terme d'une Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) en date du 15 mai 2026, la société Assurances Maghrébia, spécialisée dans toutes opérations d'assurances et de réassurance, a annoncé une augmentation de 10 millions de dinars (MD) de son capital par incorporation des réserves.

Lors de cette AGE, les actionnaires ont décidé de porter le capital de la société de 45 MD à 55 MD. Cette augmentation donnera lieu à l'émission de 1 000 000 actions nouvelles gratuites de valeur nominale de 10 dinars chacune, à attribuer à raison de deux actions nouvelles gratuites pour neuf actions anciennes. Les 1 000 000 actions gratuites porteront jouissance en dividendes à compter du 1er janvier 2026. L'exercice du droit d'attribution commencera à partir du 15 juin 2026.

Les actionnaires ont donné pouvoir au Conseil d'Administration pour assurer la réalisation et la constatation de l'augmentation du capital et procéder à la modification corrélative des statuts.

Au terme de l'exercice 2025, la société Assurances Maghrébia a réalisé un résultat net consolidé de 43,432 MD contre 42,368 MD en 2024, soit une hausse de 2,51%.

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Durant la période sous revue, les primes acquises se sont élevées à 332,389 MD contre 298,066 MD en 2024, en progression de 12%. Les produits de placement non vie passent de 53 MD en 2024 à 63 MD un an plus tard.

Quant aux charges de sinistres, elles ont été comptabilisées à 230,404 MD contre 209 MD en 2024 (+11%). Les montants payés se sont élevés à 227 MD contre 206 MD en 2024.

Les frais d'exploitation ont connu une augmentation de 5,826 MD à 48,052 MD contre 42,226 MD en 2024.

Quant aux commissions reçues des réassureurs, elles se sont élevées à 14,879 MD contre 14,032 MD en 2024.

Le résultat provenant des activités ordinaires a connu une hausse de 13,48%, passant de 54,362 MD au 31 décembre 2024 à 62 MD un an plus tard.