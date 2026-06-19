Sénégal: Les prix à la production industrielle rebondissent de 1% en février 2026

19 Juin 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Bassirou Mbaye

Après plusieurs mois de ralentissement, les prix à la production industrielle ont retrouvé une trajectoire haussière en février 2026.

Selon les données rendues publiques par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), l'indice des prix à la production industrielle a progressé de 1,0% par rapport au mois de janvier, marquant ainsi un redressement après les replis observés à la fin de l'année 2025.

Cette évolution traduit une reprise des coûts à la sortie des usines, dans un contexte où certains secteurs industriels semblent renouer avec une dynamique plus favorable. Le rebond enregistré en février pourrait également refléter des ajustements des coûts de production, notamment en matière d'approvisionnement en matières premières et en énergie.

Toutefois, malgré cette amélioration mensuelle, la tendance sur une plus longue période demeure orientée à la baisse. En glissement annuel, les prix à la production industrielle affichent en effet un recul de 1,1% par rapport à février 2025.

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Cette baisse annuelle indique que les prix pratiqués par les industriels restent globalement inférieurs à ceux observés un an auparavant, témoignant d'un environnement économique encore marqué par une pression modérée sur les coûts et la demande.

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