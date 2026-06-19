Sénégal: Le déficit budgétaire contenu à 1,4% du PIB à fin mars 2026

L'exécution budgétaire au premier trimestre 2026 affiche des résultats jugés encourageants, avec un déficit budgétaire limité à 333,0 milliards de FCFA à fin mars, soit 1,4% du Produit intérieur brut (Pib). Ce niveau demeure nettement inférieur à l'objectif annuel fixé dans la Loi de finances initiale (Lfi) 2026, qui prévoit un déficit de 1.245,1 milliards de FCFA, représentant 5,37% du Pib.

Cette performance traduit une évolution favorable des finances publiques au cours des trois premiers mois de l'année. Selon les données disponibles dans le rapport trimestriel d'exécution budgétaire, le déficit observé reste en deçà de la trajectoire annuelle prévue, témoignant d'une gestion budgétaire globalement maîtrisée.

Cette situation s'explique principalement par le dynamisme de la mobilisation des recettes internes. Les efforts de collecte fiscale et non fiscale ont permis de renforcer les ressources de l'Etat, contribuant ainsi à atténuer les pressions sur l'équilibre budgétaire.

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Parallèlement, la progression des dépenses publiques est demeurée relativement contenue durant la période sous revue. Cette maîtrise des charges a favorisé le maintien du déficit à un niveau modéré, malgré les besoins de financement liés aux politiques publiques et aux investissements programmés.

Les prochains mois seront déterminants pour maintenir cette dynamique et assurer le respect de la cible de déficit inscrite dans la Loi de finances 2026.