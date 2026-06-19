Soudan: Dr Emad Addin Mirghani présente ses lettres de créance en tant qu'Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du pays auprès de l'Italie

19 Juin 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

L'Ambassadeur Dr Emad Addin Mirghani a présenté ses lettres de créance en tant qu'Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Soudan auprès de la République italienne à Son Excellence le Président Sergio Mattarella, Président de la République italienne, lors d'une cérémonie officielle qui s'est tenue au Palais présidentiel à Rome.

Lors de la cérémonie, Son Excellence l'Ambassadeur a transmis les salutations et les remerciements de Son Excellence le Lieutenant-Général Abdel Fattah Al-Burhan, Président du Conseil Souverain de Transition, à Son Excellence le Président italien.

Il a réaffirmé la volonté du Soudan de renforcer les liens d'amitié et de coopération avec la République italienne et de les étendre à de nouveaux horizons, dans l'intérêt commun des deux pays et de leurs peuples amis.

Son Excellence l'Ambassadeur a également réaffirmé son engagement à œuvrer au développement des relations bilatérales dans les divers domaines politiques, économiques et culturels, et à multiplier les opportunités de coopération et de partenariat entre le Soudan et l'Italie.

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Ces opportunités contribuent à la réalisation d'intérêts communs et soutiennent la voie du développement et de la coopération internationale.

De son côté, Son Excellence le Président Sergio Mattarella a souhaité la bienvenue à Son Excellence l'Ambassadeur, le Dr Emad Addin Mirghani, lui adressant ses meilleurs vœux de succès dans ses fonctions diplomatiques et réaffirmant l'intérêt de la République italienne à poursuivre le renforcement des relations de coopération et d'amitié avec la République du Soudan.

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