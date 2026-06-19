Soudan: Dr Emad Addin Mirghani présente ses lettres de créance en tant qu'Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du pays auprès de l'Italie

L'Ambassadeur Dr Emad Addin Mirghani a présenté ses lettres de créance en tant qu'Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Soudan auprès de la République italienne à Son Excellence le Président Sergio Mattarella, Président de la République italienne, lors d'une cérémonie officielle qui s'est tenue au Palais présidentiel à Rome.

Lors de la cérémonie, Son Excellence l'Ambassadeur a transmis les salutations et les remerciements de Son Excellence le Lieutenant-Général Abdel Fattah Al-Burhan, Président du Conseil Souverain de Transition, à Son Excellence le Président italien.

Il a réaffirmé la volonté du Soudan de renforcer les liens d'amitié et de coopération avec la République italienne et de les étendre à de nouveaux horizons, dans l'intérêt commun des deux pays et de leurs peuples amis.

Son Excellence l'Ambassadeur a également réaffirmé son engagement à œuvrer au développement des relations bilatérales dans les divers domaines politiques, économiques et culturels, et à multiplier les opportunités de coopération et de partenariat entre le Soudan et l'Italie.

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Ces opportunités contribuent à la réalisation d'intérêts communs et soutiennent la voie du développement et de la coopération internationale.

De son côté, Son Excellence le Président Sergio Mattarella a souhaité la bienvenue à Son Excellence l'Ambassadeur, le Dr Emad Addin Mirghani, lui adressant ses meilleurs vœux de succès dans ses fonctions diplomatiques et réaffirmant l'intérêt de la République italienne à poursuivre le renforcement des relations de coopération et d'amitié avec la République du Soudan.