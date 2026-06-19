Soudan: Minawi - La justice est le clé de la paix durable

19 Juin 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le gouverneur du Darfour, Minni Arko Minawi, a transmis au Mécanisme des cinq parties un message empreint de douleur et de compassion, au nom des organisations de la société civile du Darfour.

Il a souligné que les blessures des victimes de la guerre restent vives.

Dans un message, publié sur sa page Facebook, les organisations ont insisté sur le fait qu'une paix véritable ne peut se construire sur les ruines de villages incendiés, ni sur le souvenir des vie perdues, ni en ignorant les souffrances de milliers de familles ayant subi les horreurs du génocide et des déplacements forcés à Al Fasher, dans le camp de Zamzam et à El Geneina.

Elles ont affirmé que justice et responsabilité ne sont pas de simples revendications politiques, mais des droits fondamentaux des victimes et de leurs familles.

Elles ont souligné que garantir la justice aux victimes et respecter leur dignité humaine demeure la seule voie vers une paix juste et durable au Soudan, « une paix qui préserve la mémoire, rende justice aux victimes et empêche qu'une telle tragédie ne se reproduise ».

Lire l'article original sur SNA.

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