Ile Maurice: Un ouvrier arrêté avec du cannabis et de l'argent suspect, le tout évalué à Rs 39 K

Une opération de l'Anti Drug and Smuggling Unit de Rose-Belle, menée à Anse-Jonchée, a conduit à l'arrestation de Jean Rovaille Joseph, un tailleur de pierre de 35 ans résidant sur la route Royale de cette localité. Il est soupçonné de possession de cannabis dans le but de le vendre.

Selon les informations recueillies, l'intervention a été déclenchée à la suite de renseignements jugés fiables par les enquêteurs. Sur place, les forces de l'ordre ont saisi environ 25 grammes de cannabis ainsi qu'une seconde quantité de 1,4 gramme, soigneusement emballée. Les enquêteurs ont également mis la main sur une somme de Rs 21 200 en espèces, qu'ils estiment être liée aux activités de vente de stupéfiants.

À ces éléments s'ajoutent plusieurs objets habituellement associés au conditionnement et à la distribution de drogue : cinq sachets refermables vides, une balance électronique de précision ainsi qu'une pochette brune contenant divers effets. L'ensemble du matériel a été placé sous scellés pour les besoins de l'enquête. La valeur globale des biens et sommes saisis est estimée à environ Rs 39 000, selon les premières évaluations des enquêteurs.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au terme de l'opération, Jean Rovaille Joseph a été arrêté puis conduit au poste de police de Vacoas, où il est actuellement maintenu en détention. Sa déposition a été enregistrée et, selon les éléments de l'enquête, une confession aurait été obtenue lors de son interrogatoire.

Les investigations se poursuivent afin de déterminer l'origine de la drogue, d'éventuelles connexions avec d'autres individus, ainsi que l'étendue du réseau auquel le suspect pourrait être lié. L'affaire reste sous enquête.