Maroc: Le Onze de Ouahbi avec le moral gonflé à bloc

Il existe des matches qui valent davantage que les trois points en jeu. Des rencontres qui servent de révélateur, de test psychologique et parfois même de certificat de maturité. Le Maroc-Écosse de ce vendredi, comptant pour la deuxième journée du groupe C du Mondial 2026, appartient incontestablement à cette catégorie.

Après avoir tenu tête au Brésil (1-1) lors de son entrée en lice, le Maroc aborde ce rendez-vous avec un nouveau costume sur les épaules. Un costume moins confortable qu'il n'y paraît : celui de favori.

Car, paradoxalement, c'est peut-être là que réside aujourd'hui le plus grand défi des Lions de l'Atlas. Pendant des années, ils ont prospéré dans la peau du chasseur, de l'outsider ambitieux capable de renverser des montagnes. Désormais, les voilà devenus une référence, une équipe que l'on étudie, que l'on dissèque et que l'on cherche à neutraliser. Et cela change absolument tout.

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Le véritable sujet, ce soir (23 heures marocaine) à Boston n'est plus le match Maroc-Ecosse qui sera dirigé par l'arbitre ouzbek Ilgiz Tantashev, mais la mutation du regard que le monde porte sur le Maroc. Car, conquérir une place au sommet relève de l'exploit ; s'y maintenir relève de la civilisation sportive.« Le Maroc n'est plus une promesse du football mondial; il est désormais attendu au rendez-vous des grandes nations».

Deux écoles de football face à face

Ce duel oppose finalement deux conceptions très différentes du football moderne. D'un côté, le Maroc, devenu un savant mélange de créativité, de maîtrise technique et de discipline tactique. Une sélection qui a progressivement construit sa réputation sur sa capacité à conserver le ballon tout en restant redoutablement organisée.

De l'autre, l'Ecosse, incarnation d'un football plus direct, plus vertical, plus physique, mais infiniment plus sophistiqué qu'on ne l'imagine souvent sur le continent africain.

Les clichés ont la vie dure. L'époque des Ecossais réduits à de simples pourvoyeurs de longs ballons et de duels aériens appartient désormais au passé. Cette équipe sait défendre, presser, construire et surtout souffrir collectivement. Sa victoire inaugurale face à Haïti (1-0) a démontré sa solidité mentale et sa capacité à gérer ses temps faibles.

Le Maroc de Mohamed Ouahbi passe un examen de maturité

Ce rendez-vous constitue également un test grandeur nature pour Mohamed Ouahbi. L'ancien architecte des jeunes sélections marocaines poursuit sa transition vers le très haut niveau avec une sérénité remarquable. Son équipe ressemble déjà à sa personnalité : calme, réfléchie et audacieuse.

La prestation contre le Brésil a notamment confirmé l'émergence d'une nouvelle génération emmenée par l'inépuisable Ayoub Bouaddi. À seulement dix-huit ans, le milieu de terrain donne l'impression de posséder déjà plusieurs Coupes du monde au compteur. Son intelligence et sa lecture du jeu, sa capacité à ralentir ou accélérer le tempo et sa maturité impressionnent bien au-delà des frontières marocaines.

Autour de lui, les cadres continuent d'assumer leurs responsabilités. Achraf Hakimi reste l'accélérateur offensif, Brahim Diaz le magicien capable de débloquer une situation en un éclair, Bilal El Khannouss le trait d'union indispensable entre les lignes et Yassine Bounou le gardien qui rassure toute une nation. Seul reproche cependant l'efficacité. Face au Brésil, le Maroc a parfois trop voulu bien faire. Contre l'Ecosse, il faudra apprendre à tuer le match.

L'Ecosse, un piège qu'il serait dangereux de sous-estimer

Mais cette équipe conserve encore une marge de progression. Elle doit apprendre à se montrer plus clinique devant le but. Face au Brésil, certaines séquences de domination n'ont pas été suffisamment exploitées. Or, dans une Coupe du monde, le réalisme est souvent plus précieux que l'esthétique.

L'adversaire du jour ne possède peut-être pas les individualités des plus grandes puissances mondiales, mais il constitue probablement le prototype même de l'équipe désagréable à affronter. John McGinn est le cerveau et le moteur de cette belle équipe. Il a inscrit le but victorieux contre Haïti. Scott McTominay puissance, projection et agressivité positive, Andy Robertson patron du couloir gauche ou encore Billy Gilmour, le métronome discret, apportent de leur côté expérience, intensité et rigueur à cette formation parfaitement organisée. Angus Gunn gardien sobre et fiable.

La clé tactique sera dans ce duel déterminant qui pourrait opposer Bouaddi-McGinn-McTominay. Mais on peut faire entièrement confiance au « Gamin » prodige des Lions de l'Atlas. Si le Maroc parvient à monopoliser le ballon et à imposer ses circuits courts, l'Ecosse sera obligée de courir. A l'inverse, si les Ecossais transforment la rencontre en bataille physique, en multipliant les duels, les centres et les coups de pied arrêtés, les Lions pourraient être bousculés. L'Ecosse cherchera naturellement cette voie. Le plan sera simple : empêcher le Maroc d'installer son jeu. Chaque minute passée dans l'inconfort constituera une petite victoire écossaise.

Le nouveau problème du Maroc : le monde le respecte désormais

Et c'est peut-être la plus belle évolution de ces dernières années. Les Lions ne surprennent plus personne. Ils inquiètent. L'adversaire ne prépare plus simplement un match ; il prépare un plan anti-Maroc. Ce respect nouveau représente un immense progrès, mais aussi une responsabilité supplémentaire.

Car il est souvent plus difficile de confirmer que de conquérir. Dans les cafés du Royaume, l'optimisme déborde déjà. Certains regardent déjà au-delà des phases de groupes et imaginent des parcours épiques. Le football, heureusement, possède cette élégance de rappeler constamment à l'ordre les plus pressés.

Une Coupe du monde ne pardonne ni l'excès de confiance ni les emballements prématurés. Le Maroc possède indéniablement les armes pour battre l'Ecosse. Mieux encore, il a probablement les moyens de s'imposer durablement parmi les nations qui compteront dans les années à venir. Mais avant de regarder vers les sommets, il faudra d'abord franchir cette montagne écossaise qui n'a rien d'une simple colline.

A Boston, ce vendredi, les Lions de l'Atlas ne joueront pas seulement un match de football. Ils joueront un morceau de leur nouvelle identité. Et si le Maroc parvient à gagner en restant fidèle à son football, alors le monde pourra commencer à considérer cette génération comme autre chose qu'une belle histoire. Comme une puissance installée.