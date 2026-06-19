Ile Maurice: Enquête après la disparition d'un registre de médicaments

Une enquête a été ouverte à l'hôpital Victoria après la disparition d'un registre des médicaments sous contrôle, finalement retrouvé peu après. L'affaire a été signalée à la police le mercredi 17 juin par un haut responsable administratif de l'établissement. Selon les premières informations, tout serait parti d'une plainte d'un infirmier responsable d'un service, signalant qu'un patient n'avait pas reçu une dose d'un puissant antidouleur prévue le mardi 16 juin à 20 heures.

Des vérifications ont alors été effectuées. Le patient concerné aurait affirmé ne pas avoir reçu le médicament, tandis qu'une inscription dans le registre des substances dangereuses indiquait pourtant que la dose avait été administrée à l'heure prévue. Face à cette contradiction, la direction de l'hôpital a ouvert une procédure interne et sécurisé le registre en vue d'examens. Mercredi matin, une équipe composée de responsables administratifs et médicaux s'est rendue dans le service pour procéder aux vérifications.

Mais le registre s'est révélé introuvable. Selon les explications, il aurait disparu vers 10 h 30. Ce document est normalement conservé sous clé dans une armoire dédiée aux médicaments sous contrôle, située près du poste infirmier. Les procédures imposent que la clé reste sous la responsabilité de l'infirmier du service. La disparition a été signalée comme un possible vol de bien public. Quelques heures plus tard, lors d'une patrouille dans l'enceinte de l'hôpital, un policier a retrouvé un registre à couverture bleue abandonné près de l'unité des grands brûlés.

Le document a été identifié comme celui signalé disparu, récupéré et placé sous scellés au poste de police de l'hôpital. Une enquête policière et administrative est en cours. Les investigations visent à établir les circonstances exactes de la disparition et à vérifier d'éventuelles responsabilités dans le service concerné.

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