Ile Maurice: Cyclisme - Kimberley Le Court-Pienaar 8e au général

Kimberley Le Court-Pienaar est toujours dans le coup dans le Tour de Suisse. Hier, lors de la 2e étape longue de 105,6 km dont le départ et l'arrivée étaient jugés à Locarno en Italie, la championne de Maurice a pris la 6e place à une minute et 3 secondes d'Elisa Longo Borghini.

L'Italienne de l'équipe UAE a fait coup double car elle s'empare aussi du maillot jaune. Sous une chaleur matinale déjà étouffante, les coureuses ont attendu les derniers kilomètres pour se jouer la victoire. Dans cette étape nerveuse, une attaque menée par Longo Borghini à 15 km de l'arrivée a mis en difficulté la porteuse du maillot jaune Femke De Vries, qui n'a pas été en mesure de conserver sa tunique.

L'Italienne de 34 ans a lancé une attaque décisive à 9 km de l'arrivée, alors que la Suissesse Marlen Reusser était proche de faire la jonction avec le groupe de tête dans la dernière côte de l'étape. Longo Borghini a su maintenir l'écart lors de la descente technique pour s'imposer en 2h34:35, soit avec 30 secondes d'avance sur la Canadienne Sarah Van Dam. Troisième de l'étape, la championne de Suisse Steffi Häberlin a finalement battu au sprint Reusser, qui a perdu de précieuses secondes en vue du classement général à la suite d'une erreur de parcours.

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Après les deux premières étapes, Kimberley Le CourtPienaar occupe la 8e place au général à 1:13 de Longo Borghini. Aujourd'hui, place à la 3e étape qui sera plus longue (120,8 km) mais comportera moins de dénivelé positif (1051m contre 1332m hier). Le départ et l'arrivée se feront à Bad Ragaz.