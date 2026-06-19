Ghana: Kumasi - Me Sara Araba Tettey meurt de joie après Ghana-Panama

Kumasi, le 17 juin. coup de sifflet final : le Ghana bat le Panama en ouverture de la Coupe du Monde. Dans une résidence étudiante près de l'université KNUST, la liesse explose. C'est là que Sara Araba Tettey, 26 ans, avocate assermentée au Barreau du Ghana depuis janvier 2026, s'effondre, inconsciente, au milieu des cris de joie. Peut-on vraiment mourir des suites d'une violente émotion ? C'est la question que se posent plusieurs internautes.

Conduite d'urgence à l'hôpital de KNUST, elle est déclarée décédée après une tentative de réanimation. Une fête nationale transformée en deuil.

Peut-on mourir des suites d'une émotion ? La réponse des médecins

Oui. Les cardiologues appellent ça le "syndrome du coeur brisé" ou cardiomyopathie de Takotsubo.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Concrètement : Une émotion extrême - joie intense, peur, colère, deuil - libère un pic d'adrénaline. Le coeur reçoit un choc brutal. Il se contracte mal, comme après un infarctus. Résultat : arrêt cardiaque, même sans artères bouchées.

C'est rare, mais réel. Les femmes de moins de 50 ans sont les plus touchées. Le stress post-match, les cris, la montée d'adrénaline peuvent suffire à déclencher le drame chez une personne prédisposée.

Peut-on être malade sans le savoir ? Le piège des "maladies silencieuses"

C'est la 2e question que pose ce drame. Et la réponse est oui, des milliers de fois oui.

Trois maladies "silencieuses " qui tuent sans prévenir :

Hypertension artérielle : Surnommée "tueur silencieux". Aucun symptôme jusqu'à l'AVC ou l'arrêt cardiaque. 1 adulte sur 3 est concerné sans le savoir.

Cardiopathies congénitales : Malformations du coeur présentes dès la naissance. On vit normalement jusqu'au jour où un effort ou une émotion forte déclenche l'accident.

Troubles du rythme : Le coeur s'emballe ou s'arrête sans raison apparente. Seul un électrocardiogramme peut les détecter.

Sara Araba Tettey venait de prêter serment. Jeune, sportive, brillante. Aucun signe avant-coureur. C'est le drame des maladies cardiovasculaires : elles frappent sans prévenir.

Le message des spécialistes : Dépister pour vivre

La mort de la jeune avocate relance un débat de santé publique : faut-il rendre le bilan cardio obligatoire pour les jeunes adultes ?

Trois gestes simples que recommandent les médecins :

Prendre sa tension 1 fois par an, même à 25 ans.

Faire un ECG avant tout sport intense ou événement à forte émotion

Écouter son corps : palpitations, essoufflement, douleur dans la poitrine = consulter immédiatement

La passion du football n'est pas en cause. Le danger, c'est l'ignorance de son propre état de santé.

Que son départ serve de rappel : aimer son équipe, oui. Mais aimer sa vie et la protéger, c'est vital.