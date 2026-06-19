Cameroun: Promote 2026 - Afriland First Bank sonne l'alerte

Mercredi ,17 juin, 2026. Palais des Congrès de Yaoundé. Salle comble, micros ouverts. Afriland First Bank a signé l'une des tables rondes les plus marquantes de PROMOTE 2026

« La PME à l'ère de l'économie de la connaissance ». En face du ministre des PME Achille Bassilekin, patrons, universitaires et entrepreneurs ont dressé le même constat : le Cameroun mise encore sur le béton quand le monde bâtit sa richesse sur les idées.

71% vs 12% : L'équation qui bloque le Cameroun

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Richard Chendjou, représentant d'Afriland First Bank, a planté le décor avec une donnée OCDE : 71% de la valeur créée dans le monde est immatérielle* aujourd'hui. Brevets, données, marques, logiciels. Le matériel ne pèse plus que 29%.

Le hic ? Le Cameroun décroche. Me Jonathan Nyemb, entrepreneur et modérateur, a sorti le chiffre qui fait mal : seules 12% des PME camerounaises accèdent réellement à l'innovation.

Le paradoxe est violent. Ces mêmes PME assurent 76% des emplois formels et 36% du PIB national*, selon l'étude citée par le ministre Bassilekim. "On demande à 12% du moteur de faire avancer 76% de la voiture", a résumé un chef d'entreprise. Le moteur est grippé.

Université : Le verdict "déformateur" qui fâche

Le professeur Désiré Avom a mis les pieds dans le plat : "Aucune économie ne se développe sans innover. Le drame camerounais, c'est que nos cerveaux innovent, mais à l'étranger. Ici, le système les empêche".

Sa proposition : connecter l'université à l'entreprise. Transformer les thèses en prototypes utiles pour les PME. L'idée séduit la salle, mais elle exige de casser un modèle éducatif que Philippe Tagne Noubissi, PDG de DOVV, a qualifié de "déformateur".

Preuve à l'appui : 03 salariés sur 4 se sont formés sur le tas en 2021. L'école donne des diplômes, l'entreprise donne des compétences. Et c'est la PME qui paie la différence.

André Siaka, PDG de Routd'Af, a recadré le débat : "Innover, ce n'est pas forcément inventer le téléphone. C'est améliorer, adapter, optimiser. Et sans entreprise, l'innovation n'existe pas".

Trois entreprises, trois leçons de terrain

Les théories ont laissé place aux expériences.

Maviance : 8 ans d'avance, 8 ans de combat

Dr Kwenty Azong-Wara a rappelé 2012 : Maviance lance les paiements électroniques au Cameroun. "Même les banques ne comprenaient pas. Modèle 100% immatériel, marché pas prêt". Bilan : 8 ans de pédagogie. Le déclic est venu avec la Covid-19. Confinement, paiement mobile : l'innovation est devenue une évidence. Morale : être en avance, c'est parfois tenir seul.

DOVV : Former ou réparer ?

Philippe Tagne Noubissi a électrisé l'audience : "Nos enfants ne sont plus formés, ils sont déformés". Traduction : l'école diplôme, l'entreprise éduque. Coût direct pour les PME qui doivent tout réapprendre à leurs recrues.

Afriland First Bank : Financer l'idée, pas le mur

La banque est passée du discours à l'action. Sur son stand, elle déploie le Fonds de Réduction des Exigences de Prêts ( FOREP). Objectif : financer le potentiel et l'immatériel, pas seulement le titre foncier. Réponse concrète à la question posée toute la journée : comment prêter à l'innovation avec des règles pensées pour le béton ?

Innover ou subir : Le choix est posé

Au sortir de cette table ronde, une évidence s'impose. La planète est passée à l'économie de la connaissance. Le Cameroun reste accroché à l'économie du "béton-titre foncier".

Entre les 71% de richesse immatérielle mondiale et les 12% d'innovation dans nos PME, il y a tout le retard de compétitivité qu'on accumule.

Le ministre des PME, Achille Bassilekin a écouté. Le message est passé pour tout l'écosystème : banques, financez le risque. Universités, formez utile. Entreprises, innovez même petit. Etat, encadrez et dérégulez.

PROMOTE 2026 aura eu le mérite de poser le vrai sujet. Maintenant, place aux actes.