Cote d'Ivoire: Réhabilitation d'écoles et conditions de travail des enseignants - Le ministère de l'éducation nationale et la SIB renforcent le dialogue

Le ministre de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique, N'Guessan Koffi, a reçu le jeudi 18 juin 2026, au 7e étage de la Tour B une délégation de la Société Ivoirienne de Banque (Sib), conduite par son directeur général, Mohamed El Ghazi. L'information a été rendue publique par le ministère de l'Éducation sur sa page Meta.

Cette audience a permis au ministre et à ses collaborateurs d'échanger avec leurs interlocuteurs sur plusieurs enjeux majeurs du secteur éducatif. Parmi les sujets abordés figuraient la réhabilitation des infrastructures scolaires, la construction de logements destinés aux enseignants, les délais de traitement du premier salaire des enseignants nouvellement affectés après leur prise de fonction, ainsi que la situation des enseignants exerçant dans les établissements privés.

Ces discussions s'inscrivent dans une volonté commune de consolider la collaboration entre le ministère et ses partenaires. Elles visent à améliorer les conditions de travail des acteurs du système éducatif et à renforcer l'attractivité du secteur de l'éducation en Côte d'Ivoire.