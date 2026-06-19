Afrique: Lutte antitabac - « Le meilleur tabac, c'est de ne jamais allumer une cigarette »

À quelques semaines de l'entrée en vigueur du conditionnement neutre des produits du tabac, prévue pour le 1er août 2026, l'ONG Club Union pour le Contrôle Durable (CLUCOD), avec l'appui de l'Alliance Africaine pour le Contrôle du Tabac (ATCA), a organisé, le jeudi 18 juin 2026, au siège de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), une table ronde réunissant des fonctionnaires de l'administration publique, des associations de jeunes ainsi que des professionnels des médias.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du projet d'aYOppui à la mise en oeuvre durable du conditionnement neutre en Côte d'Ivoire. Elle vise à renforcer la préparation des acteurs concernés à l'application effective de cette mesure de santé publique destinée à réduire l'attractivité des produits du tabac, notamment auprès des jeunes. Celle-ci prévoit la suppression des logos, couleurs et autres éléments marketing figurant sur les paquets de cigarettes, au profit d'un emballage standardisé accompagné d'avertissements sanitaires renforcés.

Cette stratégie, déjà adoptée par plusieurs pays, constitue un levier important dans la lutte contre le tabagisme.

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En Côte d'Ivoire, le gouvernement a fixé au 1er août 2026 l'entrée en vigueur effective de cette réforme, conformément aux dispositions réglementaires relatives au conditionnement, à l'étiquetage et à la commercialisation des produits du tabac.

Les échanges ont permis d'anticiper les obstacles susceptibles de compromettre son application.

Il convient de noter que désormais, au moins 70 % de la surface principale des paquets de cigarettes devra être occupée par des messages et illustrations à caractère sanitaire. Les emballages adopteront également la couleur Pantone 448 C, considérée comme l'une des moins attractives. L'ensemble des avertissements sanitaires sera défini par le ministère en charge de la Santé.

À travers ces changements, les initiateurs entendent réduire considérablement l'attrait des produits du tabac.

Ces échanges ont ainsi permis de « renforcer les connaissances des parties prenantes, de clarifier les rôles et responsabilités de chacun et de consolider l'engagement collectif en faveur d'une mise en oeuvre efficace de cette importante mesure de santé publique », a indiqué le président du conseil d'administration du CLUCOD, Fousseni Tall.

Il a par ailleurs exprimé sa gratitude aux organisateurs et partenaires pour l'intérêt accordé à la protection de la santé des populations.

Pour sa part, le Dr Ané Ambroise, représentant du représentant résident de l'OMS, a souligné que le tabac constitue une véritable épidémie mondiale. Il a révélé qu'en Côte d'Ivoire, près de 9 000 décès sont enregistrés chaque année du fait du tabagisme. « Il n'y a pas de bon tabac. Le meilleur tabac, c'est de ne jamais allumer une cigarette », a-t-il déclaré.

Selon lui, il est essentiel de renforcer les capacités des participants afin qu'ils disposent des compétences nécessaires pour mieux traiter les questions liées à la lutte antitabac et sensibiliser efficacement les populations.

En franchissant cette étape majeure, la Côte d'Ivoire « trace ainsi une voie d'excellence et de leadership pour l'ensemble de la région subsaharienne », a affirmé Kaleb Ayong consultant pour l'Atca.

Il a également salué la vision des autorités ivoiriennes qui, à travers cette mesure, réaffirment leur engagement aux côtés de la société civile pour la préservation de la santé des populations.

Cette initiative se veut ainsi un cadre de concertation et de mobilisation des différentes parties prenantes en vue de garantir une application rigoureuse du conditionnement neutre, considéré comme une étape majeure dans le renforcement de la politique nationale de lutte contre le tabagisme en Côte d'Ivoire.