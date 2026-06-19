Cote d'Ivoire: Tchologo - Un forage solaire améliore l'accès à l'eau potable à Kapékaha Diawala, le 16 juin 2026

Les habitants de Kapékaha, village situé dans la sous-préfecture de Diawala (région du Tchologo), disposent désormais d'un meilleur accès à l'eau potable grâce à la mise en service d'un forage équipé d'une pompe solaire.

Réalisé par la Société d'exploitation cotonnière Olam (SECO), en partenariat avec la Aid by Trade Foundation à travers son initiative Cotton made in Africa (CmiA), l'ouvrage a été inauguré le mardi 16 juin 2026 en présence des autorités administratives, coutumières et religieuses ainsi que des représentants des partenaires.

Cette infrastructure constitue la première d'une série de quatre installations prévues cette année dans les régions productrices de coton.

Les prochaines réalisations concerneront les localités de Zéganavogo (Ouangolodougou), Kafélguécho (Ferkessédougou) et Djongosso (Kong).

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À Kapékaha, ce nouveau point d'eau permettra à plusieurs centaines d'habitants de s'approvisionner plus facilement en eau potable.

L'ouvrage devrait contribuer à réduire les difficultés liées à la recherche de l'eau, tout en améliorant les conditions d'hygiène et de santé des populations.

Cette initiative s'inscrit dans les actions sociales menées au profit des communautés rurales des zones d'intervention de la filière cotonnière.

Selon les initiateurs du projet, 26 forages ont été construits et 20 pompes réhabilitées au cours des dix dernières années, permettant d'améliorer durablement l'accès à l'eau potable dans plusieurs villages.

L'inauguration est intervenue à l'occasion de la Journée de l'Enfant Africain, célébrée chaque 16 juin. Pour l'édition 2026, le thème retenu est : « Garantir l'accès universel à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène pour chaque enfant en Afrique ».

En marge de la cérémonie, dix-huit élèves ayant obtenu les meilleurs résultats à l'école primaire de Kapékaha ont reçu des kits scolaires en guise d'encouragement.

Ce geste vise à soutenir la scolarisation et à promouvoir l'excellence en milieu scolaire.

Au nom des populations bénéficiaires, le porte-parole du village, Coulibaly Bema, s'est félicité de la réalisation de cet ouvrage. « Ce forage vient soulager une difficulté majeure pour notre communauté. Nous remercions les partenaires pour cet appui essentiel », a-t-il déclaré.

Au-delà de son impact immédiat sur les conditions de vie des habitants, cette réalisation illustre l'importance des investissements dans les infrastructures hydrauliques en milieu rural.

L'accès à une eau potable de qualité demeure en effet un enjeu majeur de santé publique, de développement local et de bien-être des populations, notamment dans les zones les plus éloignées des grands centres urbains.