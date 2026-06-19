Cote d'Ivoire: Audiovisuel - Natif+ s'implante sur le marché ivoirien

Le secteur audiovisuel en Côte d'Ivoire continue de se dynamiser avec l'arrivée de Natif+ Côte d'Ivoire, une plateforme du groupe canadien de streaming Natif+. L'information a été relayée sur la page Meta du ministère de la Culture.

Le lancement officiel de la plateforme a eu lieu le jeudi 18 juin 2026, à la Villa Colomb, à Cocody Les Ambassades. L'événement a rassemblé plusieurs personnalités de premier plan, parmi lesquelles Françoise Remarck, ministre de la Culture et de la Francophonie, Amadou Coulibaly, ministre de la Communication et porte-parole du Gouvernement, ainsi que Sandra Choufani, Ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire, en plus de nombreux acteurs du secteur audiovisuel.

Dans son intervention, le Président de Natif TV, Jean-Yves Roux, a tenu à exprimer sa reconnaissance aux autorités ivoiriennes ainsi qu'à l'Ambassade du Canada pour leur accompagnement dans l'implantation de la plateforme en Côte d'Ivoire.

Il a également mis en avant l'approche adoptée par Natif+ pour séduire le public local. La plateforme entend lever les contraintes liées aux modes de paiement traditionnels en proposant des solutions accessibles, notamment le mobile money, sans obligation de carte bancaire ni engagement mensuel. Les offres sont proposées à partir de 200 Fcfa pour les consommations à la demande et 500 Fcfa pour les abonnements.

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Prenant la parole à son tour, le ministre Amadou Coulibaly a salué la qualité de la collaboration entre son ministère et celui de la Culture et de la Francophonie sur les enjeux du secteur audiovisuel. Il a par ailleurs souligné que l'implantation de Natif+ illustre la solidité des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Canada.

Au-delà de son rôle de diffuseur de contenus, Natif+ ambitionne de s'inscrire comme un partenaire clé de l'écosystème culturel local. À cet effet, la plateforme prévoit d'enrichir son catalogue déjà composé d'une chaîne généraliste destinée à des publics variés (afro, arabe, latino) avec davantage de productions africaines et ivoiriennes.

Dans cette dynamique, des investissements importants, estimés à environ 8,5 milliards de Fcfa, sont annoncés pour soutenir la production et la valorisation des contenus. Cette initiative traduit une volonté affirmée de renforcer la visibilité et la monétisation des oeuvres francophones à l'échelle internationale, tout en offrant aux créateurs locaux une opportunité accrue d'accéder au marché mondial.