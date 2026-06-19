Cote d'Ivoire: UNJCI - Marie-Laure N'Goran prend officiellement les rênes de l'organisation

Onze jours après son élection historique à la tête de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire (UNJCI), Marie-Laure N'Goran a officiellement pris fonction, le jeudi 18 juin 2026, à l'issue d'une cérémonie de passation de charges avec son prédécesseur, Jean-Claude Coulibaly.

Placée sous le signe du rassemblement, cette étape marque l'ouverture d'une nouvelle ère pour la principale organisation professionnelle des journalistes ivoiriens.

L'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire (UNJCI) a officiellement ouvert un nouveau chapitre de son histoire.

Élue le 7 juin 2026 au terme du 12e Congrès ordinaire électif, Marie-Laure N'Goran est entrée officiellement dans ses fonctions de présidente de la faîtière des journalistes ivoiriens, le jeudi 18 juin 2026, à la Maison de la Presse d'Abidjan-Plateau, à l'occasion d'une cérémonie de passation de charges avec le président sortant, Jean-Claude Coulibaly.

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Cette cérémonie, empreinte de solennité et de convivialité, intervient après une élection qui restera gravée dans les annales de la presse ivoirienne.

En devenant la première femme à accéder à la présidence de l'UNJCI depuis la création de l'organisation en 1991, la journaliste et présentatrice du journal télévisé de RTI 1 a ouvert une page inédite de l'histoire de la corporation.

Élue avec 244 voix contre 161 à son adversaire Stéphane Bahi, elle a reçu un mandat de trois ans pour conduire les destinées de l'Union.

Dans son allocution, la nouvelle présidente a placé sa mandature sous le signe de l'unité, de l'innovation et de la responsabilité collective.

S'adressant à l'ensemble des professionnels des médias, elle les a invités à dépasser les clivages afin de construire une organisation plus forte et plus solidaire.

« Cette mandature doit être celle de tous les journalistes. Ensemble, nous devons écrire une nouvelle page de notre organisation, fondée sur l'innovation, l'union et le travail », a-t-elle déclaré.

Marie-Laure N'Goran a réaffirmé sa volonté d'instaurer une gouvernance inclusive et participative, capable de mobiliser toutes les compétences au service de la profession. Parmi les priorités de son mandat figurent le renforcement de la cohésion entre les journalistes, la défense de leurs intérêts matériels et moraux, la promotion de la formation continue, la valorisation de l'éthique et de la déontologie, ainsi que l'accompagnement de la profession face aux défis de la transformation numérique. Ces engagements avaient déjà constitué les principaux axes de son projet présenté lors du congrès électif.

Prenant la parole à son tour, Jean-Claude Coulibaly, désormais « Past President » de l'UNJCI après deux mandats, a appelé à préserver l'esprit de fraternité au sein de l'organisation. Il a souhaité que l'Union demeure « une maison commune » où chaque journaliste, quelles que soient sa sensibilité, son média ou son parcours, puisse trouver sa place dans le respect mutuel.

La cérémonie a été conduite par Amos Beonaho, président du Comité ad hoc mis en place pour conduire la médiation, favoriser l'apaisement au sein de la corporation et organiser le congrès ayant permis le renouvellement des instances dirigeantes de l'UNJCI. Son action a contribué à mettre un terme à plusieurs mois de tensions ayant précédé la tenue du 12e Congrès.

À travers cette passation de charges, l'UNJCI entend désormais tourner définitivement la page des divergences internes pour se consacrer aux grands défis qui attendent la profession. Dans un contexte marqué par les mutations technologiques, la lutte contre la désinformation, les enjeux de viabilité économique des médias et les exigences d'un journalisme toujours plus crédible, la nouvelle équipe dirigeante est attendue sur sa capacité à fédérer les acteurs du secteur et à renforcer le rayonnement de la presse ivoirienne, tant sur le plan national qu'international.