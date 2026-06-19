Afrique: Le continent à la conquête du monde - Suis les matchs les plus passionnants de nos équipes avec MELBET

La Côte d'Ivoire a fait tomber l'Équateur, l'une des meilleures équipes d'Amérique du Sud. Le Cap-Vert a fait parler de lui dans le monde entier après son nul contre l'Espagne. Les sélections africaines ont enflammé la première journée ! Spécialement pour toi, MELBET a réuni les pronostics sur leurs matchs de la semaine à venir.

Matchs des sélections africaines

Allemagne - Côte d'Ivoire, 20 juin V1 - 1.536, X - 4.44, V2 - 5.65.

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Après la victoire contre l'Équateur, toute la Côte d'Ivoire a dansé, et pour cause : l'Équateur n'avait plus perdu depuis près de deux ans. Les Ivoiriens ont désormais de belles chances de rejoindre la phase à élimination directe, mais l'Allemagne n'est pas un adversaire à prendre à la légère : les Allemands ont écrasé Curaçao et visent maintenant la qualification. En revanche, leur défense soulève tout de même quelques questions. Amadou, Diomandé et Touré auront des espaces à exploiter, ce qui laisse espérer un match ouvert et riche en buts. La victoire de l'Allemagne reste toutefois le scénario le plus probable.

Uruguay - Cap-Vert, 21 juin V1 - 1.485, X - 4.04, V2 - 7.5.

« Où se trouve le Cap-Vert ? » - c'est sans doute ce que beaucoup d'Espagnols sont en train de chercher sur Google. En Europe, plus personne ne parle désormais de cette équipe comme d'un simple petit nouveau, et c'est maintenant aux Sud-Américains de découvrir ce dont Vozinha et ses coéquipiers sont capables. Le Cap-Vert peut tout à fait sortir du groupe, d'autant que l'Uruguay manque de régularité : lors de la première journée, l'équipe de Bielsa a dû se contenter d'un nul contre l'Arabie saoudite (1-1). Malgré tout, l'écart de niveau reste évident : on pronostique une courte victoire de l'Uruguay. Mais on continue de croire en nos gars. Allez le Cap-Vert !

Norvège - Sénégal, 23 juin V1 - 2.34, X - 3.4, V2 - 3.01.

La Norvège a roulé sur l'Irak (4-1), même si tout n'a pas été parfait dans le jeu. Haaland a déjà signé un doublé, et ce Viking n'a clairement pas l'intention de ralentir. Après sa défaite contre la France, le Sénégal n'a plus vraiment le droit à l'erreur. Cette affiche promet donc une vraie bataille ! Ne manque pas cette soirée de grand football. On croit au Sénégal et à sa capacité à prendre au moins un point.

Angleterre - Ghana, 23 juin V1 - 1.296, X - 5.3, V2 - 10.5.

Tu as entendu parler de l'histoire des crampons et des tenues volés à l'équipe d'Angleterre aux États-Unis ? Apparemment, les voleurs ont aussi emporté sa défense de fer : après toute une phase de qualification sans encaisser le moindre but, les Anglais en ont déjà pris deux dès la première journée contre la Croatie. Le Ghana, de son côté, a battu le Panama avec pragmatisme (1-0), et un match nul lui conviendrait désormais parfaitement. Alors, on va croire à ce scénario.

Colombie - RD Congo, 24 juin V1 - 1.464, X - 4.14, V2 - 7.7.

On l'avait dit ! La RD Congo a bétonné sa surface et a réussi à accrocher le Portugal. La Colombie ne compte pas autant de stars, mais elle reste une équipe dangereuse, comme elle l'a montré en battant l'Ouzbékistan lors de la première journée (3-1). Face aux Colombiens, il y a pourtant un coup à jouer et des points à prendre. Notre choix fiable : la RD Congo ne perdra pas avec plus d'un but d'écart.

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Autres affiches intrigantes

Pays-Bas - Suède, 20 juin V1 - 1.705, X - 3.76, V2 - 4.94.

Les Suédois semblaient déchaînés contre la Tunisie : 5-1, et le score aurait même pu être plus lourd. Gyökeres et Isak sont de vrais monstres devant, tandis qu'Ayari possède une frappe capable de faire trembler n'importe quelle défense. Cette équipe a de grandes ambitions. Les Pays-Bas ont laissé filer la victoire contre le Japon lors de la première journée (2-2). Rien de dramatique pour l'instant, mais une défaite contre la Suède pourrait tout compliquer. Notre pronostic : « les deux équipes marquent - oui » à 1.83.

Argentine - Autriche, 22 juin V1 - 1.57, X - 3.92, V2 - 6.1.

Après le match de l'Argentine contre l'Algérie, les haters de Messi ont soudainement disparu. Eh, vous êtes passés où ? Lionel a inscrit un triplé et il ne lui manque désormais plus qu'un but pour égaler le record absolu de buts dans les championnats du monde. Mais les Autrichiens ne vont certainement pas trembler pour autant : c'est l'une des équipes européennes les mieux organisées, et on s'attend à un match équilibré.

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