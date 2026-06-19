Cote d'Ivoire: Excellence dans le secteur énergétique - Plus de vingt acteurs distingués

À l'occasion de la Journée de l'excellence de l'Upesel-CI, le 18 juin, des artisans d'une Côte d'Ivoire prospère ont été honorés.

Vingt-cinq acteurs du secteur de l'énergie ont été distingués lors de la cérémonie organisée par l'Union des professionnels de l'électricité, de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables de Côte d'Ivoire (Upesel-CI), le 18 juin 2026 au Plateau, sous l'égide de la Confédération africaine de l'électricité (Cafelec).

« Cette journée vise à rendre hommage à nos membres engagés dans la promotion de l'excellence », a déclaré le président d'Upesel-CI, Edi Morrau. Il a souligné l'ambition de l'État de faire de la Côte d'Ivoire un leader énergétique, appelant les acteurs locaux à démontrer leur savoir-faire. L'organisation prépare ainsi ses membres aux compétitions nationales comme le Prix d'excellence et le programme Pépite afin de faire émerger des champions.

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De son côté, Dr Aboua Gustave, directeur du développement durable au ministère de l'Environnement et du développement durable, a rappelé que depuis l'Accord de Paris, la Côte d'Ivoire s'engage dans une transition vers une économie résiliente et décarbonée. Il a insisté sur l'importance de la gouvernance, de la résilience et des principes Esg, soulignant le rôle clé du secteur privé dans le financement des projets.

Il a également évoqué les progrès réalisés dans le domaine énergétique, notamment vers les énergies renouvelables, avec l'ambition de réduire la dépendance aux énergies fossiles et de valoriser des sources comme le solaire. Il a salué la contribution des partenaires associés à cette dynamique tels que la Cafelec.

En visioconférence, Khalil El Guermai, secrétaire général de la Cafelec, a exprimé sa fierté pour cet événement qui met en valeur l'engagement et l'innovation des acteurs du secteur. Il a encouragé la promotion de l'excellence à travers des initiatives comme le Prix national d'excellence.

Le panel organisé autour du thème de l'excellence, de l'innovation et de la compétitivité des Pme énergétiques a mis en lumière les défis auxquels elles font face. Notamment l'accès au financement, maîtrise des technologies et exigences environnementales. Toutefois, la transition énergétique offre aussi des opportunités de croissance grâce aux énergies renouvelables, aux partenariats et aux marchés verts.