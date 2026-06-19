Maroc: La Bourse de Casablanca ouvre sur une note négative

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges sur une note négative vendredi, son indice phare, le MASI, reculant de 0,68% à 18.233,50 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, perdait 0,42% à 1.332,82 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody's ESG Solutions, lâchait 0,83% à 1.294,80 pts.

De son côté, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, cédait 0,98% à 1.857,91 pts.

Aux valeurs individuelles, SMI (-5,40% à 6.599 DH), Stroc Industrie (-3,86% à 185,65 DH), Med Paper (-3,85% à 25,00 DH), Minière Touissit (-3,45% à 4.620 DH) et HPS (-3,02% à 611 DH) ont enregistré les plus fortes baisses.

À l'inverse, Maghreb Oxygène (+4,54% à 372,90 DH), Aradei Capital (+3,03% à 439,95 DH), Afric Industries SA (+2,93% à 349,95 DH), M2M Group (+2,80% à 399,90 DH) et TAQA Morocco (+2,80% à 1.799,00 DH) réalisaient les meilleures performances.

Jeudi, le MASI avait clôturé sur une perde de 2,26%.