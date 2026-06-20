Afrique: Coupe du monde 2026 - Le Maroc domine l'Écosse (1-0) et se rapproche des seizièmes de finale

Le Maroc a franchi une nouvelle étape dans sa campagne mondiale en s’imposant face à l’Écosse (1-0), vendredi 19 juin au Stade de Boston, lors de la deuxième journée du groupe C de la Coupe du monde 2026. Grâce à ce succès, les Lions de l’Atlas prennent la deuxième place de leur poule, juste derrière le Brésil et se rapprochent d’une qualification pour les seizièmes de finale.

Les Marocains ont rapidement pris les devants dans cette rencontre. Dès la 2e minute, Ismael Saibari a conclu une attaque fulgurante par une frappe puissante sous la barre transversale du gardien écossais. Déjà buteur lors du match nul obtenu face au Brésil (1-1), l’attaquant du PSV Eindhoven a une nouvelle fois fait la différence en inscrivant l’unique réalisation de la rencontre.

Portés par cette ouverture du score précoce, les hommes de Mohamed Ouhabi ont largement dominé la première période. Supérieurs dans la maîtrise technique et l’organisation collective, ils ont monopolisé le ballon et multiplié les offensives, sans toutefois parvenir à creuser l’écart.

Au retour des vestiaires, l’Écosse a affiché davantage d’ambition. Plus agressifs dans le pressing et plus entreprenants dans le jeu, les hommes de Steve Clarke ont tenté de revenir au score. Ils se sont cependant heurtés à une défense marocaine solide et disciplinée, qui a su contenir les assauts adverses.

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Malgré la réaction écossaise, le Maroc s’est procuré la meilleure occasion de la seconde période. À la suite d’un débordement de Bilal El Khannouss sur le flanc gauche, Ismael Saibari a repris le ballon dans la surface, mais sa tentative déviée a terminé sa course sur la barre transversale.

Sans parvenir à inscrire un deuxième but, les Lions de l’Atlas ont néanmoins conservé leur maîtrise jusqu’au coup de sifflet final. Dans l’entrejeu, Ayoub Bouaddi s’est encore illustré par sa qualité technique et sa capacité à orienter le jeu, contribuant à la bonne gestion de la rencontre.

Avec quatre points récoltés en deux matches, après le nul obtenu face au Brésil lors de la première journée, le Maroc confirme ses ambitions dans cette Coupe du monde 2026. Cette victoire lui permet de dépasser l’Écosse au classement et de se placer dans une position favorable avant son dernier rendez-vous de la phase de groupes contre Haïti.

À une journée de la fin du premier tour, les Lions de l’Atlas ont désormais leur destin entre leurs mains et peuvent envisager sereinement une qualification pour la phase à élimination directe.