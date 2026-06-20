Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 20 juin 2026

revue de presse

Coupe du monde 2026 : Le Maroc domine l’Écosse (1-0) et se rapproche des seizièmes de finale

Le Maroc a franchi une nouvelle étape dans sa campagne mondiale en s’imposant face à l’Écosse (1-0), vendredi 19 juin au Stade de Boston, lors de la deuxième journée du groupe C de la Coupe du monde 2026. Grâce à ce succès, les Lions de l’Atlas prennent la deuxième place de leur poule, juste derrière le Brésil et se rapprochent d’une qualification pour les seizièmes de finale.

Les Marocains ont rapidement pris les devants dans cette rencontre. Dès la 2e minute, Ismael Saibari a conclu une attaque fulgurante par une frappe puissante sous la barre transversale du gardien écossais. Déjà buteur lors du match nul obtenu face au Brésil (1-1), l’attaquant du PSV Eindhoven a une nouvelle fois fait la différence en inscrivant l’unique réalisation de la rencontre. [Source allAfrica]

Russie–Madagascar : Moscou veut approfondir son partenariat avec Antananarivo

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En visite à Moscou, la ministre malgache des Affaires étrangères, Alice N'Diaye, a affiché sa volonté de renforcer la coopération avec la Russie dans plusieurs secteurs stratégiques. De son côté, Sergueï Lavrov a évoqué les relations entre Moscou et Washington, dénonçant l’instabilité des positions américaines et réaffirmant le rôle que la Russie entend jouer dans les dossiers internationaux sensibles.

La cheffe de la diplomatie malgache a souligné que les échanges avaient porté sur les principales questions internationales dans un contexte marqué par des défis croissants en matière de paix, de sécurité et de stabilité.

Elle a également mis en avant les perspectives de renforcement du partenariat russo-malgache dans des domaines jugés prioritaires, notamment l’énergie, l’agriculture, les infrastructures, la santé, les mines et l’éducation. [Source Africanews]

Des interpellations suite à un déguerpissement à Abidjan

Le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a fait le point sur l’affaire de déguerpissement à Koumassi-Campement, dans le Sud d’Abidjan. Dans une note officielle, il a annoncé, ce jeudi, l’interpellation du principal suspect.

Le nommé Alloui Brou Jacques, recherché après les démolitions de constructions survenues le 03 juin dernier dans la commune de Koumassi, a été interpellé le jeudi 18 juin 2026 à Port-Bouët, Gonzagueville, quartier Terre Rouge, affirme le Procureur de la République.

Le parquet dément, par ailleurs, les rumeurs relayées sur les réseaux sociaux, en soulignant que l’intéressé reste détenu par les services compétents. Il prévient que la publication de fausses nouvelles via un système d’information constitue une infraction pénale. [Source Apanews]

L’État guinéen franchit une étape décisive dans son ambition de transformer localement le minerai de fer du méga-gisement de Simandou

Le ministère des Mines et de la Géologie a examiné jeudi 18 juin l’étude de faisabilité d’une usine de pelletisation de 2 millions de tonnes par an, soumise conjointement par Simfer SA et le géant chinois Baowu. Ce geste est le premier signe concret que les actionnaires du plus grand projet minier du pays prennent au sérieux la stratégie de valorisation locale voulue par Conakry depuis 2021. Après la bauxite, c’est le fer qui entre à son tour dans la danse de la transformation industrielle.

Pour la Guinée, l’intérêt est stratégique : capter une part de la valeur ajoutée et sortir du rôle purement extractif pour s’insérer dans la chaîne mondiale de l’acier. Les premières données avancent un potentiel de 1 950 emplois en phase de construction et 788 postes permanents.

Pourtant, l’étude ne dit pas encore tout. Ni le coût estimé, ni le calendrier, ni le montage financier, ni la date d’une éventuelle décision finale d’investissement n’ont été communiqués. L’usine sera-t-elle une obligation contractuelle minimale ou la rampe de lancement d’une véritable filière sidérurgique guinéenne ? [Source Africapresse]

Réparations de l’esclavage : Le Congo réaffirme son engagement au sommet d’Accra

Les travaux du sommet consacré aux réparations liées à l’esclavage, à la traite transatlantique et au colonialisme, se sont achevés le 19 juin dans la capitale ghanéenne. Représentée par son ministre des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l’étranger, Constant Serge Bounda, la République du Congo a réitéré son engagement en faveur de la reconnaissance des injustices historiques subies par les peuples africains et de la restauration de la dignité du continent.

Le sommet d’Accra est intervenu après l’adoption, en mars dernier, d’une résolution des Nations unies portant sur les conséquences durables de la traite négrière transatlantique. La déclaration finale de ces assises devrait définir les prochaines étapes de la mobilisation africaine en faveur de la reconnaissance des préjudices historiques subis par le continent et ses diasporas. [Source Les Dépêches de Brazzaville]

Yaoundé dénonce l'utilisation du pavillon camerounais après une nouvelle interception d'un pétrolier fantôme russe

Depuis début juin, deux pétroliers appartenant à la flotte fantôme russe et battant pavillon camerounais ont été interceptés, le premier au large de la France, le second dans la Manche. Moscou s'appuie sur ces navires pour financer sa guerre en Ukraine en écoulant clandestinement son pétrole sous embargo.

Après le Tagor, le Smyrtos et à nouveau, les protestations du Cameroun. Le Tagor, appartenant à la flotte fantôme russe avait été intercepté le 7 juin au large de la Bretagne par les autorités françaises. Le Smyrtos est un autre pétrolier, intercepté lui, dimanche 14 juin par l'armée britannique en collaboration avec la France dans la Manche. [Source RFI]

Réouverture des frontières : Le Niger dépêche son ministre de l’Intérieur à Cotonou

Une mission nigérienne conduite par le ministre de l’Intérieur, le général Mohamed Toumba, a quitté Niamey le 19 juin 2026 pour Cotonou afin de poursuivre les discussions sur la réouverture de la frontière entre le Niger et le Bénin. Cette démarche marque une nouvelle étape dans le processus engagé début juin par les présidents Romuald Wadagni et Abdourahamane Tiani, après près de trois ans de fermeture de cet axe stratégique.

Le départ de cette mission a été précédé le matin du même jour d’une réunion de cadrage réunissant le comité national d’experts nigériens, chargé du volet frontalier, au cabinet du Premier ministre Ali Mahamane Lamine Zeine. Cette réunion a porté sur les attentes des plus hautes autorités nigériennes relativement aux conditions de réouverture et aux perspectives de coopération bilatérale. [Source Beninwebtv]

Zimbabwe : La Banque centrale réduit son taux directeur à 30 %

La Banque de réserve du Zimbabwe a abaissé son principal taux directeur de 35 % à 30 %, marquant une nouvelle étape dans la stabilisation de l’économie nationale. Selon l’institution, cette décision reflète l’installation d’une inflation faible et stable ainsi que la volonté de soutenir la croissance économique, sans pour autant constituer un assouplissement de la politique monétaire.

Cette évolution intervient après une chute spectaculaire de l’inflation, passée d’un pic de 95,8 % en juillet 2025 à seulement 4,1 % en janvier 2026. Après une légère hausse liée au choc pétrolier provoqué par les tensions au Moyen-Orient, l’inflation est revenue à 0,5 % en mai 2026. [Source Fineco]

Mauritanie et AES : Reprise du dialogue avec le Mali, le Niger et le Burkina Faso

Après plusieurs mois de tensions avec les pays de l’Alliance des États du Sahel (AES), la Mauritanie relance le dialogue avec le Mali, le Niger et le Burkina Faso.

En quelques jours, le ministre mauritanien de la Défense, Hanana Ould Sidi, s’est rendu successivement à Bamako, Niamey et Ouagadougou, porteur de messages du président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Cette tournée traduit une volonté claire de rétablir des canaux de communication dans un Sahel en pleine recomposition. [Source Afrik.com]

Tanzanie : Le gouvernement confirme l’absence de cas d’Ebola

Le gouvernement tanzanien a officiellement déclaré le pays exempt d’Ebola, confirmant l’absence de cas sur le territoire, selon les autorités sanitaires. Cette annonce intervient alors que les dispositifs de surveillance aux frontières ont été renforcés afin de prévenir toute importation de la maladie.

Les autorités assurent maintenir un système de contrôle et de veille épidémiologique actif pour préserver ce statut sanitaire. [Source Africa 24]