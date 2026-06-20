Cote d'Ivoire: Miss Côte d'Ivoire 2026 - Les finalistes renforcent leur assurance avant le grand rendez-vous

À quelques jours de la grande finale de l'élection Miss Côte d'Ivoire 2026, les vingt candidates poursuivent leur préparation. Le jeudi 18 juin, elles ont pris part à un atelier de formation consacré au développement personnel, à la prise de parole en public et au renforcement de la confiance en soi.

Organisée dans les studios de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire (LONACI), à Biétry, dans la commune de Marcory, cette session s'inscrit dans le cadre du partenariat entre cette institution et le Comité Miss Côte d'Ivoire. L'objectif est de doter les finalistes des compétences nécessaires pour mieux communiquer, valoriser leur personnalité et faire face aux différentes épreuves du concours.

Représentant le directeur général de la LONACI, Dramane Coulibaly, le chef du service de la communication publicitaire, Serge Kouamé, a souligné l'importance de cette initiative dans l'accompagnement des candidates.

« Nous sommes heureux d'accueillir les Miss dans nos studios. En tant que partenaire du Comité Miss Côte d'Ivoire, nous mettons à leur disposition des ateliers de prise de parole en public, des activités de cohésion ainsi que des séances de yoga afin de renforcer leur confiance en elles avant la compétition », a-t-il déclaré.

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Il a également rappelé que cette activité intervient au moment où la LONACI célèbre son 55e anniversaire. Selon lui, ce partenariat traduit une volonté commune de promouvoir l'épanouissement personnel et le bien-être des jeunes femmes.

« La LONACI a pour mission de contribuer au bien-être des populations ivoiriennes à travers diverses actions sociales, notamment la construction d'écoles et de centres de santé », a-t-il ajouté.

Au cours de cette journée de formation, les candidates ont été initiées aux techniques d'expression orale, à la maîtrise du langage corporel, à la gestion de la voix, à l'improvisation ainsi qu'à la préparation mentale.

Pour la coach en art oratoire et en développement personnel, Wassia Myriam Gnahoré, ces différentes compétences sont essentielles pour permettre aux participantes d'aborder la compétition avec sérénité.

« Nous allons leur transmettre les fondamentaux d'une prise de parole efficace, notamment la structuration du discours, le langage corporel et la maîtrise de la voix. L'improvisation est également un exercice indispensable, car les candidates devront répondre à des questions devant le jury lors de la finale », a-t-elle expliqué.

La formation a été complétée par des exercices de respiration, de relaxation et de yoga du rire, destinés à aider les candidates à mieux gérer leur stress, développer leur confiance en elles et aborder la finale dans les meilleures dispositions.