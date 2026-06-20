Cote d'Ivoire: 40 ans après sa disparition - Les journalistes Ebony rendent un vibrant hommage à Noël X Ebony tout au long du mois de juillet

Quarante ans après la disparition tragique de Noël X Ebony, figure emblématique du journalisme ivoirien, le Cercle des Ebony entend perpétuer son héritage à travers un vaste programme de commémoration baptisé « Juillet des Ebony ».

Durant tout le mois de juillet 2026, plusieurs activités réuniront les lauréats du prestigieux Prix Ebony, des professionnels des médias ainsi que le grand public autour de la mémoire de celui dont le nom est devenu une référence dans la presse ivoirienne.

Journaliste de talent, Essy Kouamé Noël X Ebony est décédé le 22 juillet 1986 dans un accident de la circulation à Dakar, au Sénégal. Quatre décennies plus tard, son parcours continue d'inspirer plusieurs générations de journalistes. C'est pour honorer cette mémoire que le Cercle des Ebony, qui rassemble l'ensemble des lauréats du Prix Ebony, a décidé de consacrer tout le mois de juillet à des activités commémoratives placées sous le signe du souvenir, de la réflexion et de la fraternité.

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Le coup d'envoi de cette célébration sera donné le 4 juillet avec la présentation officielle du catalogue du Cercle des Ebony. Cette publication retrace le parcours des différents récipiendaires du Prix Ebony, distinction considérée comme la plus prestigieuse dans le paysage médiatique ivoirien. Cette journée sera également marquée par le lancement de l'hymne des Ebony, une oeuvre musicale interprétée par la chanteuse Essy sur des arrangements de David Tayorault.

Les moments les plus marquants de cette célébration sont programmés du 17 au 22 juillet.

Le vendredi 17 juillet, un hommage intellectuel sera rendu à Noël X Ebony au Capitol Hôtel de la Riviera Golf, de 9 heures à 17 heures.

Cette rencontre permettra de revisiter son oeuvre, son engagement professionnel et les valeurs qu'il a léguées à la profession journalistique.

Le lendemain, samedi 18 juillet, place au sport et à la convivialité avec le tournoi de football A-P-F. Cette compétition réunira, au stade de la Sogefiha à Cocody, trois équipes composées de journalistes et d'acteurs du monde des médias : Ebony FC, Zouglou FC et Score FC.

Le trophée mis en jeu portera le nom de Noël X Ebony, en hommage à son héritage.

Les festivités prendront fin le mercredi 22 juillet à Tanokoffikro, village natal du journaliste situé dans la région de Bondoukou. Une cérémonie de recueillement y sera organisée afin de saluer la mémoire de cet homme dont le nom demeure intimement lié à l'excellence journalistique en Côte d'Ivoire.

Placées sous la conduite de Claude Frank About, président en exercice du Cercle des Ebony, ces différentes activités visent à transmettre aux jeunes générations les valeurs de rigueur, d'éthique et de professionnalisme incarnées par Noël X Ebony, tout en renforçant les liens de solidarité au sein de la grande famille de la presse ivoirienne.