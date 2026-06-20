Cote d'Ivoire: Match Côte d'Ivoire vs Allemagne - Analyses et pronostics d'Ivoiriens

L'avis de plusieurs personnes sur la rencontre entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne : analyses, compositions et pronostics.

« Pour ce match face à l'Allemagne, je prévois une victoire de la Côte d'Ivoire sur le score de 1-0. L'Allemagne étant une équipe très offensive, il faudra évoluer en 4-3-3 afin de contenir cette attaque et permettre à nos ailiers de s'exprimer. En attaque, j'imagine Bazoumana Touré à gauche, Yann Boni en pointe et Nicolas Pépé à droite. Au milieu, on retrouvera comme d'habitude Kessié et Sangaré, même si je pense que Sangaré ne jouera que la première mi-temps. En défense, il faudra surtout être bien organisé. »

Akamou Iboudou

« Le défi ne se résume pas seulement à l'Allemagne. Ce sera une rencontre serrée, compte tenu de leur diversité tactique. Je mise sur un match nul. En attaque, il nous faut un joueur capable de conserver le ballon, ce qui n'est pas le cas de celui qu'on utilise actuellement. Je préfère Boni à la place d'Elie Way, car il maîtrise mieux ce rôle. »

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À la question de savoir s'il faut conserver le système utilisé face à l'Équateur :

« Oui, certains choix doivent être maintenus, notamment les joueurs expérimentés. Cependant, il faut ajouter un élément plus vif pour dynamiser le jeu. Les Allemands sont très rapides, il faut donc s'adapter. L'expérience compte, mais la vitesse est essentielle pour se projeter efficacement vers l'avant. »

Zagbé Fabien

« Pour moi, le match va se terminer sur un score de 2-2, avec des buts rapides. Le sélectionneur peut garder le même système, mais il doit ajuster l'attaque. Lors du dernier match, l'attaquant recevait peu de ballons. Celui qui est entré en jeu a apporté un plus, et cela pourrait encore faire la différence. »

Guigbahi Viané

« Les joueurs doivent se donner à fond pour sortir de cette phase de poules. La Côte d'Ivoire va gagner, mais ce ne sera pas facile. Je vois un score de 1-0. Il faudra revoir le milieu de terrain en y intégrant des joueurs plus rapides. Un jeu trop lent nous pénaliserait face à une équipe allemande très dynamique. »

Koné Hamed

« Pour cette rencontre, j'ai foi, par la grâce de Dieu, en une victoire ivoirienne 2-1. Je vois Simon Adingra inscrire le premier but, suivi de Sékou Fofana pour le second. J'espère également que Simon Adingra, Amad Diallo et Sékou Fofana seront titulaires dès le début du match. »

Seydou Traoré

« Ce sera un très beau match, car les deux équipes pratiquent un football de qualité. Nous soutenons les Éléphants et souhaitons qu'ils se donnent entièrement sur le terrain afin de franchir cette phase de groupes. Avec la ferveur patriotique actuelle, la Côte d'Ivoire peut s'imposer, même si ce ne sera pas facile. Je pronostique un 1-0. Le sélectionneur devrait apporter quelques ajustements au milieu de terrain, car l'attaque est déjà efficace et la défense tient la route. Il faut plus de dynamisme au milieu pour accélérer le jeu et éviter un football trop lent, surtout face à des Allemands redoutables en contre-attaque. »

Assaini Mohamed

« Pour moi, ce match est déjà gagné. La Côte d'Ivoire va s'imposer 1-0 avec un but d'Amad Diallo. Peu importe les choix de l'entraîneur, la victoire sera ivoirienne. »

Gozé Lago Olivier

« Je vois une large victoire de la Côte d'Ivoire, 3-0. Emerse Faé va certainement s'appuyer sur le match précédent pour composer son équipe. Avec cet effectif, les Éléphants peuvent marquer trois buts. Je pense même que la Côte d'Ivoire remportera le mondial cette année. »