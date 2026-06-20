Cote d'Ivoire: Nouvelle immatriculation des véhicules - Touré Souleymane dresse un bilan encourageant et dévoile les prochaines étapes

Le ministère des Transports et des Affaires maritimes, à travers la Direction du Guichet unique automobile (DGUA), a présenté, ce vendredi 19 juin 2026 à Abidjan, le bilan de la nouvelle procédure d'immatriculation initiale des véhicules, à l'occasion d'une conférence de presse.

Trois ans après le lancement de cette réforme, 306 416 plaques d'immatriculation ont déjà été posées sur l'ensemble du territoire national.

Mise en oeuvre en 2023, cette réforme avait pour objectif de digitaliser le processus d'immatriculation, de renforcer la fiabilité des données, de sécuriser les procédures de délivrance des cartes grises et de fabrication des plaques, tout en luttant contre la fraude afin de mieux sécuriser le parc automobile ivoirien.

Les résultats enregistrés traduisent une progression constante du dispositif. En moyenne, près de 100 000 plaques sont désormais produites chaque année. Le nombre de plaques posées est ainsi passé de 35 487 en 2023 à 108 425 en 2024. Les performances enregistrées en 2025 et au premier semestre 2026 témoignent d'une stabilisation du système, avec une progression consolidée de 1,2 %.

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Pour le Directeur du Guichet unique automobile, Touré Souleymane, ces résultats constituent une avancée significative dans la modernisation des services liés à l'immatriculation des véhicules. Il a toutefois déploré le fait que plus de 60 000 cartes grises, éditées depuis 2023, n'aient toujours pas été retirées par leurs propriétaires.

Afin d'améliorer davantage le service rendu aux usagers, plusieurs mesures ont été annoncées. Il s'agit notamment de la mise en place d'une plateforme numérique permettant de suivre en temps réel le traitement des demandes, du renforcement de la couverture nationale du Guichet unique automobile avec la réouverture, depuis le lundi 15 juin, des bureaux de Bouaké et de Korhogo, ainsi que de l'organisation de missions itinérantes à travers des guichets mobiles.

« Ces missions permettront de prendre en charge les usagers disposant d'engins spéciaux ou d'un nombre important de véhicules qui ne peuvent être déplacés vers les guichets pour la pose des plaques d'immatriculation », a expliqué Touré Souleymane.

À terme, l'objectif affiché par la DGUA est de parvenir à l'immatriculation de la totalité du parc automobile circulant en Côte d'Ivoire.

En conclusion, le directeur du Guichet unique automobile a rappelé que tout véhicule circulant sans plaque d'immatriculation conforme s'expose aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur, pouvant aller d'une amende à la mise en fourrière.