Cote d'Ivoire: Développement durable - La transition écologique, un outil pour y parvenir

Le directeur de la Transition écologique, Dr Gustave Aboua, au ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, a indiqué le jeudi 18 juin 2026, au Goethe Institut d'Abidjan-Cocody, que la Transition écologique est une nécessité pour atteindre le développement durable.

Il s'exprimait à l'occasion d'un panel sur le thème : « Quelles actions concrètes pour une transition écologique juste en Côte d'Ivoire ? », lors de la deuxième édition de Green Afterwork.

Pour lui, la Transition écologique est un moyen, un outil pour parvenir au développement durable. « Sans la transition écologique on ne peut pas arriver au développement durable où il y a le mariage intelligent, vertueux entre la croissance économique, l'amélioration des conditions de développement social et la protection de l'environnement », a insisté Dr Gustave Aboua, soulignant que la Transition écologique implique l'équité du genre, le renforcement des capacités des jeunes, l'autonomisation des femmes et des jeunes, et le respect des droits des enfants.

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A l'en croire, il est nécessaire que l'Ivoirien prenne conscience que la Transition écologique englobe tous les domaines, notamment l'énergie et le transport. Ainsi, tous les modes de déplacement seront pris en compte : les pistes pour les piétons, car tout n'est pas véhicule. « Il faut souvent marcher, monter à vélo. En un mot, il faut que l'Ivoirien change de mentalité. Car, lorsque vous montez à vélo, on dit que vous êtes pauvres et quand vous avez une voiture on dit que vous êtes riches », a-t-il déploré.

C'est dans ce contexte que, pour diminuer l'émission des gaz à effet de serre, le gouvernement ivoirien a décidé d'introduire en Côte d'Ivoire les véhicules électriques et de retirer progressivement dr la circulation, les véhicules polluants, mais aussi et surtout de réduire la dépendance vis-à-vis des énergies fossiles.

Il a indiqué que le gouvernement a fixé un objectif de 12% d'ici 2030 en Côte d'Ivoire des véhicules électriques. « Je pense qu'on peut dépasser cet objectif-là pour aller jusqu'à 40, 50% d'ici 2050 », a déclaré le directeur de la transition écologique, précisant que cela permettra la disparition progressive des voitures à moteurs thermiques.

« L'idéal est que le gouvernement soit un modèle. D'ici l'année prochaine, il faudrait que tous les membres du gouvernement aient des véhicules électriques et cela est faisable », a-t-il insisté, précisant que les voitures électriques ont plus d'avantages que celles à moteurs thermiques.

En effet, dit-il, le gouvernement est en train de négocier pour que l'Ivoirien lambda puisse avoir accès à une voiture électrique. « Nous reconnaissons que les voitures électriques sont un peu chères, mais nous sommes en train de discuter avec la douane pour essayer de défiscaliser ces voitures. Parce que nous voulons aussi passer par ce canal pour atteindre nos objectifs c'est-à-dire d'ici 2035, réduire de 33,7% les émissions de gaz à effets de serre comme préconisé dans nos contributions déterminées au niveau national (Cdn 3.0 )», a conclu Dr Gustave Aboua.