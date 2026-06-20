Cote d'Ivoire: Clôture de la première session du Sénat - Kandia Camara dresse le bilan des activités de janvier à juin

Le vendredi 19 juin 2026, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, la présidente de la Chambre haute du Parlement, Kandia Camara, a clos les travaux. Devant de nombreux invités, en particulier le président de l'Assemblée nationale, Patrick Achi, représentant le Chef de l'État, le président du Cesec, Eugène Aka Aouélé, et le Médiateur de la République, Gaoussou Touré, la première responsable du Sénat a dressé le bilan des activités de janvier à juin.

Durant les six premiers mois de l'année 2026, le Sénat a poursuivi avec constance sa mission constitutionnelle de législation, de représentation des collectivités territoriales et de diplomatie parlementaire. Au titre de l'activité législative, dix-sept projets de loi ont été examinés et adoptés. Selon Kandia Camara, ces textes contribuent au renforcement du cadre juridique national et à la modernisation de l'action publique.

Parmi les textes majeurs, figure la loi portant adoption du Plan national de développement (Pnd) 2026-2030. Doté d'un volume d'investissements estimé à plus de 114 000 milliards Fcfa, ce programme constitue la feuille de route du gouvernement pour accélérer la transformation structurelle de l'économie et améliorer durablement les conditions de vie des populations. La présidente du Sénat y voit la traduction de l'ambition du Président Alassane Ouattara de faire accéder la Côte d'Ivoire au rang des pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure à l'horizon 2030.

Les sénateurs ont également adopté plusieurs textes à forte portée sociale et économique. Il s'agit notamment de la loi relative au Système d'information du foncier rural de Côte d'Ivoire (Sifor-CI), destinée à sécuriser les droits fonciers et à réduire les conflits liés à la terre, ainsi que des réformes touchant à la prévoyance sociale et aux régimes de retraite. À cela s'ajoute la loi sur l'économie sociale et solidaire, qui ouvre de nouvelles perspectives aux initiatives fondées sur l'inclusion et la solidarité.

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Dans le cadre de sa mission de représentation des collectivités territoriales, le Sénat a organisé, du 26 au 28 mars dernier, un symposium international consacré à la décentralisation. Placée sous le thème "Accélérer la décentralisation pour un développement local effectif", cette rencontre a permis d'identifier les défis persistants en matière de transfert de compétences et de financement des collectivités locales.

Sur le plan international, le Sénat ivoirien a maintenu une présence active sur plusieurs scènes parlementaires. Kandia Camara a notamment pris part à la Conférence annuelle de l'Association des Sénats d'Afrique, tenue à Rabat, au Maroc. À cette occasion, ses pairs l'ont élevée au rang de "Présidente d'honneur" de l'organisation, une distinction qu'elle a dédiée à la Côte d'Ivoire et à son Sénat.

La Chambre haute a également participé à la 152e Assemblée de l'Union interparlementaire à Istanbul, où la délégation ivoirienne a présenté l'expérience nationale en matière de consolidation de la paix et de promotion de l'inclusion. Par ailleurs, Yamoussoukro a accueilli la réunion intersessionnelle du Réseau des femmes parlementaires de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie, consacrée surtout à la lutte contre la traite des personnes, au sexisme et à la promotion de l'égalité de genre.

Au terme de cette première session, Kandia Camara a salué l'engagement des sénateurs et réaffirmé la volonté de l'institution de poursuivre son action au service du développement du pays. Elle a annoncé que neuf projets de loi, déjà transmis au Sénat, seront examinés lors de la deuxième session ordinaire qui s'ouvrira dans les prochains mois.