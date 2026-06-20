Sénégal: Demba Ba nommé directeur du football du Havre AC en France

19 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'ancien international sénégalais Demba Ba est officiellement nommé directeur du football du club de Ligue 1 française Le Havre AC, où évoluent de nombreux joueurs sénégalais, ont confirmé vendredi plusieurs médias de l'hexagone .

Le Sénégalais était jusque-là président délégué de Dunkerque, pensionnaire de la Ligue 2 française.

Le travail de Demba Ba a été remarqué à Dunkerque qui s'est systématiquement maintenu dans l'antichambre de l'élite du football français, terminant même 4e lors de l'exercice 2024-2025 et disputant une demi-finale de Coupe de France, a rappelé le journal spécialisé, L'Equipe.

L'ancien joueur de Chelsea (2013-2014) a signé avec Le Havre pour devenir le nouveau directeur du football, succédant au Français Mathieu Bodmer, après plusieurs jours de discussions portant sur les contours du projet du club normand et la constitution de son équipe.

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Cette nomination "s'inscrit dans le cadre d'un renforcement des moyens mis à la disposition du club par sa propriétaire", selon les mêmes sources médiatiques.

Le profil de l'international sénégalais (2007-2015) est jugé "capable de valoriser un effectif, de permettre à son club de réaliser des plus-values, de nourrir des dynamiques sportives et de faire progresser un club dans des domaines comme la formation ou la performance".

Demba Ba, par ailleurs président et propriétaire d'Amitié FC (12e), un club de football basé à Thiès qui évolue en Ligue 2 sénégalaise, pourrait retrouver dans le club classé 14e à l'issue de la saison, la belle colonie sénégalaise composée du gardien de but Mory Diaw, Rassoul Ndiaye, Aliou Thiaré, Arouna Sanganté et Georges Gomis. Mais il n'y trouvera pas Issa Soumaré qui vient de quitter le Havre pour signer avec Rennes.

L'ancien attaquant des Lions parle d'un retour aux sources, en ce sens qu'il a grandi au Havre et évolué, au cours de sa jeunesse, dans plusieurs clubs situés aux alentours, comme l'ES Mont-Gaillard et l'ASPAH, a rappelé l"Equipe.

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