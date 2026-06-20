Sénégal: Oulampane - Le vol de bétail freine les efforts de développement économique (maire)

Oulampane (Bignona) — Le maire de la commune d'Oulampane, dans le département de Bignona (sud), Sagar Coly, a exprimé, vendredi, sa "vive préoccupation" face à la recrudescence des vols de bétail dans plusieurs localités de la commune, soulignant que le phénomène compromet les efforts de développement économique engagés depuis plusieurs années.

Lors d'une rencontre en présence des autorités administratives, sécuritaires, coutumières et des éleveurs, Sagar Coly, a rappelé que l'élevage constitue l'un des piliers de l'économie locale et demeure une source essentielle de revenus, d'épargne et de sécurité alimentaire pour les ménages.

Selon les statistiques recueillies auprès des chefs de village, 116 boeufs et neuf chèvres ont été récemment volés dans plusieurs localités de la commune, notamment à Mampalago, Kignon, Farenya, Kankandy, Balankine Nord, Silinkine et Kundankali.

Sur la base d'une estimation moyenne de 300 000 francs CFA par tête de bétail bovin et de 30 000 francs CFA par chèvre, le préjudice financier est évalué à plus de 35 millions de francs CFA.

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Le maire a toutefois précisé que ces chiffres restent provisoires, plusieurs villages n'ayant pas encore transmis leurs déclarations.

M. Coly a rappelé que le vol de bétail constitue une infraction pénale sévèrement réprimée par la législation sénégalaise, notamment la loi n°09/2017 du 12 mai 2017 modifiant l'article 368 du Code pénal.

Ce texte prévoit, a-t-il souligné, des peines d'emprisonnement de cinq à dix ans ainsi que de lourdes amendes à l'encontre des auteurs, complices et receleurs.

Il a appelé les forces de défense et de sécurité, les chefs de village et l'ensemble des populations à renforcer leur collaboration afin d'identifier et de traduire en justice les responsables de ces actes.

Plusieurs victimes ont profité de la rencontre pour témoigner de leurs pertes et appeler à une réaction vigoureuse des autorités.

Fatou Diatta, habitante d'Oulampane, a déclaré avoir perdu six vaches qui lui avaient été confiées pour assurer l'avenir des enfants d'un proche décédé, estimant que le bétail représente l'épargne principale des femmes rurales.

De son côté, l'éleveur Bernard Mendy, originaire de Mampalago, a indiqué avoir perdu onze vaches, compromettant ses activités d'élevage et ses projets de développement.

Les victimes ont dénoncé l'ampleur du phénomène et sollicité davantage de contrôle sur la circulation du bétail ainsi qu'une implication accrue des autorités locales et des services de sécurité pour retrouver les auteurs des vols.