Sénégal: Darou Khoudoss - 16 téléphones portables emportés dans le cambriolage d'une échoppe

19 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Darou Khoudoss (Tivaouane) — Des individus non identifiés se sont introduits par effraction, vendredi, dans une boutique de vente de matériel électroménager au marché central de la commune de Darou Khoudoss (Tivaouane, ouest), où ils ont emporté 16 téléphones portables, d'une valeur estimée à plus d'un million de FCFA, a appris l'APS de source sécuritaire.

Selon les premières informations recueillies, ces individus non identifiés sont entrés, aux environs de 5 heures du matin, dans une boutique de vente de matériel électroménager du marché central de Darou Khoudoss, après avoir coupé l'alimentation électrique et forcé la porte du magasin.

Les cambrioleurs se sont emparés de 16 téléphones portables de diverses marques, estimés par le propriétaire de l'échoppe à 1.175.000 francs CFA, rapporte la même source.

Alertés, les éléments de la brigade de gendarmerie de Mboro se sont rendus sur place pour effectuer les constatations d'usage. A leur arrivée, les voleurs avaient déjà pris la fuite.

Une enquête a été ouverte afin d'identifier et d'interpeller les auteurs de ce cambriolage.

Lire l'article original sur APS.

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