Afrique de l'Ouest: Le Sénégal déterminé à faire de la formation professionnelle et technique 'une école de premier choix' (ministre)

Dakar — Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique, Idrissa Samb, a réaffirmé, vendredi, l'ambition du Sénégal de promouvoir la compétition et l'innovation à travers un changement de paradigme consistant à faire de la formation professionnelle et technique "une école de premier choix".

"Notre objectif est clair : nous voulons faire du Sénégal une terre d'excellence, une terre de compétition et de l'innovation", a-t-il notamment déclaré, en présidant la cérémonie d'ouverture de la finale du Concours national des métiers dénommé TerangaSkills.

Cette initiative a enregistré la participation de quelque 480 candidats répartis dans 24 métiers dont la cuisine, l'électricité, la plomberie, la transformation de produits locaux et les technologies émergentes, a-t-on appris sur place.

Ce genre de compétition devrait aider à "améliorer" l'image de la formation professionnelle et technique (FPT) pour en faire "une école de premier choix, et non un domaine réservé aux jeunes en marge du système éducatif classique", a souligné le ministre.

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En perspective des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, qui nécessitent beaucoup d'emplois directs et indirects, il urge de "relever le niveau de compétence des jeunes et techniciens du Sénégal en leur permettant d'être plus compétitifs sur le marché du travail", peut-on lire dans un document remis à la presse.

"Chaque jeune que nous formons, chaque compétence que nous développons, chaque talent que nous révélons, chaque métier que nous valorisons, constitue une pièce supplémentaire dans l'édifice du Sénégal", a souligné Idrissa Samb.

Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique a aussi promis une institutionnalisation de TerangaSkills, en misant sur l'organisation de compétitions régionales et l'accompagnement durable des lauréats, à travers des parcours de perfectionnement, de certification, de stage, d'opportunités d'insertion.

"Nous poursuivrons la modernisation de nos centres de formation professionnelle afin qu'ils répondent aux meilleurs standards internationaux", a-t-il déclaré.

L'ambassadeur de l'Union européenne, Jean Marc Pisani, a magnifié "l'énergie, la créativité et la détermination qui définissent les jeunes au Sénégal".

"C'est cet esprit qui anime la collaboration de l'UE et inspire son engagement commun à bâtir notre avenir meilleur et inclusif", a-t-il martelé.

Selon le diplomate, "soutenir la formation professionnelle et technique, c'est investir dans l'inclusivité, dans la jeunesse, dans l'emploi, dans la croissance et dans la stabilité".