Sénégal: Les travaux des JOJ réceptionnés au plus tard le 31 juillet prochain (ministre)

Dakar — Les travaux engagés pour les besoins des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) de Dakar 2026 seront réceptionnés au plus tard le 31 juillet prochain, a assuré, vendredi, le ministre des Infrastructures, Déthié Fall.

Le Sénégal va accueiller les 4e Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) du 31 octobre au 13 novembre 2026.

"Toutes les infrastructures que nous avons engagées dans le cadre des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) seront réceptionnées au plus tard le 31 juillet et transférées au Comité international olympique", a déclaré M. Fall lors d'une cérémonie de "réception technique" du centre équestre de Diamniadio.

Il a assuré que les délais impartis pour la construction de ce centre équestre sont respectés par les entreprises dédiées.

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"On est heureux de constater que le travail est presque prêt et que dans 10 jours, l'oeuvre sera réceptionnée", a indiqué le ministre.

Selon Déthié Fall, les travaux engagés au niveau du centre de compétition, au stade Iba Mar Diop, à la piscine olympique et au centre d'hébergement sont terminés.

"Il ne reste que quelques travaux mineurs à faire au niveau du Village olympique avant la livraison", a-t-il signalé, ajoutant que les les portes et les fenêtres en aluminium sont en train d'être montées.

Le ministre a également relevé la mise en place en cours du mobilier venu de l'extérieur.