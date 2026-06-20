Sénégal: Deux morts et trois blessés graves dans un carambolage à Lalane, près de Tivaouane

Thiès — Deux personnes ont perdu la vie et trois autres grièvement blessées dans un carambolage survenu vendredi matin vers 7h30, à hauteur de Lalane, sur l'axe routier Thiès-Tivaouane, a appris l'APS de source sécuritaire.

L'accident a impliqué trois véhicules particuliers et un camion, a expliqué le capitaine Khoudia Ibra Mar, commandant de la Brigade des sapeurs-pompiers de Thiès.

Les éléments de la 21e compagnie d'incendie et de secours sont intervenus après avoir été alertés de cet accident dont les circonstances exactes n'ont pas encore été élucidées, selon le commandant Mar.