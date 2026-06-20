Thiès, 19 juin (APS) -La région de Thiès a abrité la sixième édition d'un "dialogue structuré" engagé par la Commission de l'Union européenne avec la société civile sénégalaise et les autorités locales, pour le suivi des politiques publiques, dans le numérique, l'énergie et les transports, secteurs concernés par des projets de l'Union européenne (UE) au Sénégal, dans le cadre de son initiative d'investissement "Global Gateway".

Le dialogue structuré est une méthode de participation citoyenne qui permet d'associer les citoyens et citoyennes à la construction, la mise en oeuvre et au suivi des politiques publiques.

L'édition 2026 du "dialogue structuré" s'est tenue au Tostan Training center de Thiès, jeudi, sur le thème "De la connaissance des écosystèmes à une contribution structurée de la société civile aux initiatives Gobal Gateway".

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L'initiative "Global Gateway" est la stratégie de l'UE visant à investir dans des "connexions durables et fiables" au service des citoyens et de la planète, selon les organisateurs.

Cette stratégie met l'accent sur la "promotion de liens intelligents, propres et sûrs dans des domaines tels que les technologies numériques, l'énergie et les transports, tout en renforçant les systèmes de santé, d'éducation et de recherche".

"Ce dialogue a été initié en 2023 avec la société civile et depuis cette année, nous avons pu le décentraliser", a indiqué l'ambassadeur de l'UE au Sénégal, Jean-Marc Pisani.

Après la tenue du premier suivi d'un deuxième dialogue structuré à Dakar, il y a eu ceux de Saint-Louis, Sédhiou, Mbour et Thiès cette année, a-t-il dit.

Il a expliqué qu'au Sénégal, l'UE est engagée dans des projets transformatifs, comme le pont de Ourossogui, l'industrie pharmaceutique, l'agropole centre, auxquels les États membres de la Team Europe participent.

Ces projets, estime-t-il, "ne peuvent avoir de sens que si la société civile, le secteur privé, l'ensemble de l'écosystème, les autorités de l'État, au premier chef, sont impliqués".

Selon l'ambassadeur, l'idée de ces dialogues est de se concentrer sur les trois thématiques que sont le transport, l'agriculture et le digital.

Il s'agit de voir les acteurs qui participent à ces thématiques, de façon à pouvoir ensuite faciliter l'action de chacun d'entre eux, dans sa propre capacité.

Les autorités de l'État dans leurs activités de régulation et d'orientation, la société civile pour tous les impacts sur les populations que pourraient avoir ces activités, ainsi que les impacts bénéfiques en termes socio-économiques. Le secteur privé est, lui, appelé à déterminer les opportunités offertes par ces projets.

"C'est un dialogue qui a un objectif multiforme et qui cherche à améliorer l'impact des politiques publiques, ou à y contribuer", a-t-il conclu.

"Les autorités administratives sont chargés d'accompagner l'ensemble des politiques publiques qui sont implémentées dans leurs localités, y compris les activités des partenaires de l'État", a rappelé le gouverneur de la région de Thiès, Saer Ndao.

Il a précisé que les autorités administratives sont venues dans cette dynamique appuyer le dialogue structuré engagé par la société civile avec l'appui de l'Union européenne.

M. Ndao a relevé que la région de Thiès accueillait, pour la deuxième fois, ce dialogue structuré, après l'édition de Mbour, qui avait "beaucoup apporté" à la circonscription administrative.

"Les conclusions de ce dialogue nous ont permis de recadrer notre lutte par rapport à l'émigration irrégulière, a-t-il rapporté, et pour cette fois-ci, nous espérons que les conclusions vont nous servir dans plusieurs secteurs".

Selon lui, les secteurs de l'environnement, du numérique et surtout du transport, considéré comme un secteur de développement "névralgique", ont chacun l'opportunité d'avoir un "meilleur ancrage", grâce à ces échanges.