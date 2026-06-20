Sénégal: L'UCAD et la DGEFM s'engagent à mutualiser leurs expertises pour la protection du patrimoine sous-marin

- Les responsables de la Gendarmerie nationale et de l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar ont réaffirmé, vendredi, à Gorée, leur engagement à mettre en commun leurs compétences, leurs moyens et leurs expertises pour renforcer la recherche, la protection et la valorisation du patrimoine sous-marin sénégalais, à l'occasion de la signature d'une convention-cadre de partenariat scientifique et technique, a constaté l'APS.

"Face à ces défis complexes et transversaux, aucune institution ne peut agir efficacement de manière isolée", a déclaré le Haut-commandant de la Gendarmerie nationale et directeur de la Justice militaire, le général de division Martin Faye.

Il intervenait lors de la cérémonie réunissant l'UCAD, la Gendarmerie nationale, la Direction de la gestion et de l'exploitation des fonds marins (DGEFM) et la Direction des aires marines communautaires protégées (DAMCP).

Selon M. Faye le patrimoine maritime sénégalais fait face à de nombreuses menaces nécessitant une réponse concertée, notamment, les problèmes liés à la pollution maritime, la perte de biodiversité, les activités illicites en mer et les atteintes au patrimoine culturel immergé.

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La convention-cadre de partenariat scientifique et technique traduit "une vision partagée et une volonté commune" de développer des actions conjointes de recherche, de formation, de surveillance, de protection et de valorisation du patrimoine sous-marin du Sénégal.

Le Haut-commandant de la Gendarmerie a assuré que son institution "entend pleinement contribuer à la mise en oeuvre de cet accord à travers ses missions de sécurité maritime et de protection de l'environnement."

"La coopération avec l'Université Cheikh Anta Diop, la Direction de la gestion et de l'exploitation des fonds marins et la Direction des aires marines communautaires protégées permettra de renforcer les capacités de notre personnel, d'améliorer le partage d'informations scientifiques et techniques et d'appuyer nos actions de terrain par des résultats issus de la recherche", a-t-il expliqué.

Le général Faye a également salué les formations conjointes engagées depuis 2022, citant notamment les sessions consacrées à la plongée sous-marine, à la cartographie et à la photogrammétrie, qu'il considère comme "une illustration concrète de la coopération entre les partenaires".

Pour sa part, le recteur et président du conseil d'administration de l'UCAD, le professeur Alioune Badara Kandji, a présenté cette convention comme "l'illustration d'une approche intégrée associant la recherche scientifique, la gouvernance des ressources naturelles et l'action publique".

"Nous matérialisons ce que la recherche moderne appelle l'approche systémique, c'est-à-dire faire dialoguer la science universitaire, la gouvernance des ressources naturelles et la force publique de régulation", a-t-il déclaré.

Le recteur a insisté sur la nécessité pour les chercheurs de disposer de moyens leur permettant d'explorer directement les écosystèmes marins, afin de mieux comprendre les effets du changement climatique, de la surpêche et des pollutions sur les milieux marins.

Selon lui, "l'accord ouvre des perspectives nouvelles pour la formation et la recherche en favorisant le développement de compétences spécialisées dans les domaines de la plongée scientifique, de la cartographie sous-marine, de l'étude de la biodiversité et de l'archéologie subaquatique."

Le professeur Kandji a également mis en avant la complémentarité des partenaires signataires.

Il a indiqué que l'expertise technique de la DGEFM, le rôle de conservation assuré par les aires marines protégées et l'appui sécuritaire de la Gendarmerie nationale constituaient des leviers essentiels pour améliorer la connaissance et la gouvernance des espaces maritimes.

"Nous ne signons pas seulement un protocole institutionnel. Nous signons un pacte de responsabilité avec les générations futures", a affirmé Alioune Badara Kandji, invitant les comités techniques à traduire rapidement les engagements pris en programmes de formation, campagnes d'exploration et actions conjointes sur le terrain.

La convention signée à Gorée s'inscrit dans le cadre d'une journée de réflexion consacrée au patrimoine sous-marin et vise à développer les recherches ainsi que des missions de protection, de sauvegarde et d'exploitation responsable du patrimoine naturel et culturel immergé du Sénégal.