Sénégal: Le gouvernement veut renforcer sa collaboration avec les acteurs des médias (ministre)

Dakar — Le ministre de la Communication des Relations avec les institutions, Porte-parole du gouvernement, Bacary Sarr, a réaffirmé, vendredi, à Dakar, la volonté du gouvernement de renforcer sa collaboration avec les entreprises de presse et l'ensemble des acteurs des médias, afin de promouvoir une gouvernance "plus apaisée" et "plus efficace" du secteur.

"Je tiens à vous transmettre l'espoir, l'intérêt et l'attention que le président de la République, le Premier ministre ainsi que l'ensemble du gouvernement accordent au rôle que la presse doit jouer dans la cohésion sociale et la construction nationale", a-t-il déclaré lors d'une visite de prise de contact à la Maison de la Presse Babacar-Touré.

Selon M. Sarr, l'écosystème médiatique constitue un secteur stratégique dont la complexité requiert une coopération renforcée entre l'État, les entreprises de presse et les travailleurs des médias.

"Nous souhaitons et nous y travaillerons, renforcer la collaboration entre l'État, les entreprises de presse et l'ensemble des acteurs du secteur afin que cette relation soit plus étroite, plus riche, plus constructive, mais aussi davantage assainie et apaisée", a-t-il souligné.

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Le ministre a insisté sur l'importance du rôle des médias dans l'accompagnement des initiatives de transformation du pays, estimant que cette mission doit être exercée avec professionnalisme, responsabilité et dans un esprit de service de l'État et de la République.

Il a assuré que l'État entend poursuivre ses efforts pour accompagner davantage les acteurs des médias à travers des programmes destinés à améliorer durablement la gouvernance du secteur et à soutenir sa modernisation.

Au cours de cette visite, Bacary Sarr a salué le travail accompli par le directeur général de la Maison de la Presse Babacar-Touré, ainsi que par l'ensemble des professionnels engagés dans la mise en oeuvre de projets innovants.

"Je voudrais féliciter le directeur Sambou Biagui et toutes les équipes pour le travail réalisé, notamment les projets innovants mis en place avec l'appui des doyens de la presse qui transmettent leur expérience aux nouvelles générations", a-t-il déclaré.

Selon lui, la diversité de l'écosystème médiatique constitue un atout majeur pour la construction nationale et le renforcement de la cohésion sociale.

Le directeur général de la Maison de la Presse Babacar-Touré a salué la démarche de dialogue et de concertation engagée par le ministre, à travers sa tournée de prise de contact avec les structures relevant de son département.

"Votre initiative d'engager dès votre prise de fonction une série de rencontres avec les acteurs du secteur traduit une volonté forte de dialogue, d'écoute et de concertation", a déclaré M. Biagui.

Selon lui, cette démarche est perçue par les professionnels des médias comme un signal "positif" en faveur d'une gouvernance participative et d'un partenariat constructif entre les pouvoirs publics et les acteurs de l'information.

Il a rappelé que la Maison de la Presse constitue "un espace privilégié d'échanges, de réflexion et de renforcement des capacités des professionnels des médias", tout en contribuant à la promotion de la liberté de la presse, du professionnalisme et de l'éthique journalistique.

Sambou Biagui a réaffirmé la disponibilité de son institution à accompagner toutes les initiatives visant à renforcer la liberté de la presse, la qualité de l'information et le rayonnement des médias sénégalais en Afrique et dans le monde.