Sénégal: Gestion des inondations - Moussa Bala Fofana satisfait de l'état d'avancement des chantiers engagés à Diourbel

Diourbel — Le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, Moussa Bala Fofana, s'est dit vendredi satisfait de l'état d'avancement des travaux d'assainissement en cours dans la commune de Diourbel (centre), assurant que le chantier sera achevé dans un délai d'environ quatre semaines.

Le ministre a effectué, le même jour, une visite des chantiers réalisés par l'Agence de développement municipal (ADM) au marché Ndoumbé Diop, en présence des autorités administratives locales et des équipes techniques.

"Il était important, avant la finalisation des travaux dans un mois, que je vienne avec les équipes pour organiser un débat contradictoire sur les dernières options à prendre. Aujourd'hui, nous repartons de cette mission avec le sentiment d'avoir bien compris les enjeux", a-t-il déclaré au terme de sa visite.

Moussa Bala Fofana a salué l'engagement des délégués du marché Ndoumbé Diop, qui ont, selon lui, contribué à sensibiliser les commerçants afin de permettre la réalisation des infrastructures constituant la base du système d'assainissement de la ville.

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Il a expliqué que les travaux permettront d'assurer la jonction entre le point le plus bas de la commune et l'exutoire situé à l'extérieur de Diourbel, favorisant ainsi une meilleure évacuation des eaux pluviales.

"Les travaux restants à finaliser ne prendront pas plus de quatre semaines", a-t-il assuré, se réjouissant de l'évolution du chantier.

Le ministre a annoncé qu'il reviendra à Diourbel dans un mois pour constater l'achèvement des travaux d'assainissement et examiner les aménagements de voirie prévus à l'intérieur du marché, en vue d'offrir aux usagers un cadre plus fonctionnel et plus attractif.

Évoquant les perspectives de gestion des eaux pluviales, Moussa Bala Fofana a estimé qu'au-delà de la prévention des inondations, celles-ci devraient être valorisées comme une ressource.

"Une fois que nous aurons réglé la dimension liée aux risques d'inondation, il faudra gérer cette eau comme une opportunité. On peut faire beaucoup de choses avec cette eau, notamment des parcs, des zones de pisciculture et de maraîchage", a-t-il expliqué.