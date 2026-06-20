Sénégal: Drépanocytose - Près de 4.500 patients suivis à l'unité d'hématologie clinique du CNTS (responsable)

Dakar — Environ 4.500 personnes atteintes de drépanocytose sont actuellement suivies au sein de l'unité d'hématologie clinique du Centre national de transfusion sanguine (CNTS), à Dakar, un chiffre qui illustre l'importance de la prévalence de cette maladie au Sénégal.

"Il y a environ 4.500 drépanocytaires qui sont suivis au niveau de cette unité", a déclaré le docteur DaoudaSeck, estimant que cette "file active" de patients témoigne du poids de la maladie en termes de morbidité et de prévalence.

Le docteur Seck prenait part à la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, portant cette année sur le thème "L'accompagnement psychosocial pour une meilleure prise en charge".

Face à cette situation, le responsable du CNTS plaide pour une prise en charge holistique de la drépanocytose, au-delà du seul traitement des crises douloureuses.

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Selon lui, les patients doivent également bénéficier d'un accompagnement psychologique, et lorsque cela est nécessaire, psychiatrique.

"Cette approche devrait aussi inclure les familles, qui jouent un rôle essentiel dans le suivi quotidien des personnes vivant avec cette pathologie, souvent marquée par des hospitalisations répétées et un lourd impact social", a relevé le docteur Seck.

Le directeur du Centre national de transfusion sanguine (CNTS) a par ailleurs appelé à renforcer les mécanismes de prise en charge financière des soins, plaidant notamment pour une meilleure couverture des kits thérapeutiques, afin d'alléger le fardeau supporté par les patients.

Le président de l'Association sénégalaise de lutte contre la drépanocytose, Maguèye Ndiaye, a mis en avant les difficultés économiques rencontrées par de nombreuses familles, estimant qu'un soutien accru des pouvoirs publics est nécessaire pour améliorer les conditions de vie des malades.

Il a appelé les autorités à faire de la drépanocytose une priorité de santé publique et à engager des concertations avec les différents acteurs, afin d'apporter "des réponses concrètes" aux préoccupations des malades, notamment en matière de prise en charge médicale et de transport sanitaire.

Le président de l'Association sénégalaise de lutte contre la drépanocytose a également souligné les conséquences psychologiques et sociales de la maladie, évoquant les phénomènes de stigmatisation, les difficultés familiales et le poids émotionnel supporté par les patients et leurs proches.

Selon le chef du service d'hématologie de l'Université Cheikh Anta Diop, professeur Saliou Diop, "les données épidémiologiques font état d'une augmentation de 41 % des cas de drépanocytose entre 2000 et 2021".

Il a appelé à intensifier les campagnes de sensibilisation et à élargir le dépistage précoce grâce aux tests rapides désormais disponibles, afin de favoriser une prise en charge dès les premiers mois de vie.