Tunisie: A quand le tri obligatoire à la source ?

19 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par Dorra BEN SALEM

Réduire les quantités abondantes de déchets en tirant profit de ceux qui sont recyclables constitue un défi qui ne dépend que de la volonté de changer pour le mieux. Il suffit, en effet, de quelques mesures à prendre et d'une loi à instaurer pour que tout aille dans le bon sens.

Parmi les mesures à prendre pour donner le coup de pouce tant attendu par les collecteurs des déchets recyclables figure l'instauration d'une loi, imposant le tri sélectif à la source. Autrement dit, en présence d'une loi mettant monsieur tout-le-monde dans l'obligation de trier les déchets par catégories, en guise de faciliter une collecte plutôt sélective et de promouvoir ainsi le recyclage, il serait aisé de dynamiser ce créneau et de minimiser les quantités de déchets non recyclables. M. Hamza Chaouech, président de la Chambre nationale des collecteurs de déchets en plastique, met le doigt sur le laxisme qui empêche d'atteindre cet objectif et qui voue le projet d'une loi tant escomptée aux oubliettes.

«Nous savons qu'une loi a été élaborée à cet effet. Le tri sélectif obligatoire à la source constitue l'une des précieuses solutions en matière de gestion des déchets et de la conversion de ceux qui sont recyclables en des produits valorisés. La direction de la qualité de vie, relevant du ministère de l'Environnement dispose de ce projet de loi, lequel met le point sur l'organisation des différents maillons de la chaîne de collecte y compris les ramasseurs de déchets «barbecha». Jusqu'à nos jours, rien n'a été fait pour adopter ladite loi et ouvrir grand les horizons de la collecte et du recyclage.

Pourtant, cette loi serait un pas à franchir vers la promotion de ce créneau et vers la résolution de tant de problèmes environnementaux liés aux déchets», souligne-t-il. Il attire aussi l'attention sur l'impératif d'asseoir les jalons d'une stratégie à même d'ancrer les principes écologiques auprès des jeunes générations.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

«Il faut changer les mentalités en usant, parallèlement, du tri sélectif obligatoire à la source. L'enfant, poursuit-il, doit apprendre, dès son jeune âge, à protéger son environnement et à accorder à chaque déchet l'intérêt écologique et économique qui lui convient. Il doit être sensibilisé au recyclage et ses bienfaits sur l'écosystème. Ce n'est qu'en oeuvrant dans ce sens que la mentalité changera, notre environnement et notre économie sortiront gagnants».

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.