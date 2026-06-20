Algérie: Où suivre le match Algérie-Jordanie du Mondial 2026 en direct ?

L'équipe nationale algérienne joue gros lors de son deuxième match de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026. Battus lors de leur entrée en lice face à l'Argentine (3-0), les hommes de Vladimir Petković sont déjà sous pression et n'ont plus le droit à l'erreur avant d'affronter la Jordanie.

Cette rencontre, décisive pour la suite du parcours des Verts dans le groupe, se disputera dans la nuit du lundi 22 au mardi 23 juin 2026, au stade de San Francisco. Le coup d'envoi sera donné à 04h00 (heure algérienne) et à 05h00 (heure française).

Les supporters pourront suivre la rencontre en direct sur plusieurs chaînes : ENTV / Al Aoula (télévision nationale algérienne), beIN Sports Max 1, diffuseur officiel de la Coupe du monde 2026 dans la région MENA

La rencontre sera également couverte en direct sur les plateformes numériques des diffuseurs, avec des commentaires et analyses en temps réel.

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Dos au mur après leur défaite inaugurale, les coéquipiers de Riyad Mahrez doivent impérativement réagir pour conserver leurs chances de qualification pour les huitièmes de finale. Une nouvelle contre-performance compliquerait fortement leur situation dans un groupe déjà relevé.

En face, la Jordanie aborde également cette rencontre avec une forte pression, après sa défaite face à l'Autriche (1-3). Les deux équipes sont donc dans l'obligation de s'imposer.

Petković en quête de réaction immédiate

Du côté algérien, le sélectionneur Vladimir Petković a immédiatement lancé une opération de remobilisation après la défaite contre l'Argentine. Le technicien a insisté sur la nécessité de tourner la page rapidement et de se concentrer sur l'objectif de qualification.

Lors de la reprise des entraînements, le staff a multiplié les échanges avec les joueurs afin de restaurer la confiance et renforcer la cohésion du groupe.

Plusieurs changements sont envisagés dans la composition de départ. Riyad Mahrez, ménagé lors du premier match, pourrait retrouver une place de titulaire sur le flanc droit de l'attaque. Ramiz Zerrouki est également pressenti pour débuter au milieu de terrain.

Le staff technique étudie par ailleurs une évolution tactique, avec la possibilité de passer d'un 4-2-3-1 à un système à trois défenseurs centraux (3-4-3), afin d'améliorer l'équilibre de l'équipe et sa solidité défensive.

Pour l'Algérie, l'enjeu est simple : la victoire est impérative. Un succès relancerait totalement les chances de qualification, tandis qu'un nouvel échec pourrait compromettre sérieusement la suite du tournoi.

Dans ce contexte, les cadres de la sélection, dont Aïssa Mandi et Rayan Aït-Nouri, ont appelé à l'unité et à une réaction collective pour relever le défi.