Algérie: Mondial 2026 - La Jordanie prépare un plan tactique strict pour contrer l'Algérie

La sélection jordanienne aborde avec une approche rigoureuse et méthodique son match décisif face à l'Algérie, prévu mardi prochain au stade San Francisco Bay Area, dans le cadre de la deuxième journée du groupe X de la Coupe du monde 2026. Conscients de l'enjeu, les hommes de Jamal Sellami misent sur une organisation défensive disciplinée et une exploitation ciblée des faiblesses adverses pour tenter de décrocher un résultat positif.

Cette rencontre revêt une importance capitale pour les deux équipes, toutes deux battues lors de leur entrée en lice. La Jordanie s'est inclinée face à l'Autriche (1-3), tandis que l'Algérie a subi une défaite contre l'Argentine (0-3). Ces résultats placent les deux sélections dans l'obligation de réagir afin de rester en course pour la qualification.

Au classement du groupe X, l'Argentine occupe la première place avec 3 points, devant l'Autriche à la différence de buts. La Jordanie est troisième, tandis que l'Algérie ferme la marche, ce qui accentue la pression sur les deux formations.

Une approche réaliste et sans complexe face aux Verts

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Le sélectionneur jordanien Jamal Sellami aborde cette confrontation avec une stratégie basée sur la prudence, la discipline et la gestion des temps faibles. Fort de sa connaissance du football africain, le technicien cherche à tirer profit du contexte psychologique, estimant que la pression repose davantage sur l'Algérie, qui doit impérativement s'imposer.

La Jordanie, qui dispute sa première Coupe du monde, évolue sans pression excessive, un facteur que le staff entend exploiter pour maintenir une organisation stable et éviter toute précipitation dans les phases offensives.

Sellami espère également pousser son adversaire à commettre des erreurs, notamment en maintenant un bloc compact et en jouant sur les transitions rapides. L'objectif est de contenir les offensives algériennes tout en profitant des moindres espaces laissés par une équipe réputée pour sa verticalité et sa rapidité de projection.

Une organisation tactique axée sur la discipline défensive

Sur le plan tactique, la Jordanie ne devrait pas connaître de bouleversements majeurs dans son onze de départ, la prestation face à l'Autriche ayant été jugée globalement satisfaisante. Toutefois, certains ajustements dans les rôles et l'animation du jeu sont envisagés afin de mieux contrer les points forts de l'Algérie.

Le staff jordanien a identifié plusieurs zones de danger, notamment les couloirs et l'entrejeu, secteurs dans lesquels la sélection algérienne est capable de créer des décalages grâce à sa flexibilité tactique et ses transitions rapides, dans des systèmes tels que le 4-2-3-1 ou le 3-3-4.

La priorité sera donc donnée à la fermeture des espaces, à la densité au milieu de terrain et à une discipline collective stricte. La gestion des phases arrêtées et l'efficacité dans les rares occasions offensives seront également déterminantes.

Un système hybride entre défense et projection rapide

La Jordanie devrait évoluer dans un système à trois lignes défensives renforcées en phase défensive, proche d'un 5-4-1, avant de basculer vers un schéma plus offensif en 3-4-3 lors des phases de transition.

Cette organisation repose sur la vitesse et la créativité de Mousa Al-Tamari, élément clé du dispositif, ainsi que sur les apports offensifs attendus de Fakhoury et Ali Olwan. Mohannad Abu Taha pourrait également bénéficier d'un rôle plus avancé afin d'apporter davantage de présence dans les zones de finition.

Dans ce contexte, la Jordanie entend miser sur la patience, la discipline et la lucidité pour tenter de déstabiliser une équipe algérienne sous pression et en quête de rachat.