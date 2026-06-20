Tunisie: Coopération Tunisie-BAD - Suivi du programme d'appui à la compétitivité des entreprises

19 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le suivi de l'avancement de la mise en oeuvre du « programme d'appui à la compétitivité des entreprises et à l'autonomisation de la population par la création d'emplois », mené en collaboration avec la Banque africaine de développement (BAD), a été au coeur d'une réunion tenue hier jeudi à Tunis, entre le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaoud, et une délégation de la Banque.

Dans un communiqué, Le ministère a précisé que la tenue de cette réunion s'inscrit dans le cadre du suivi de la mise en oeuvre des programmes de coopération internationale dans le domaine de l'emploi et de l'impulsion de l'entrepreneuriat, précisant que la réunion a permis de présenter l'état d'avancement de la mise en oeuvre du programme et les résultats obtenus à ce jour, notamment en ce qui concerne la plateforme d'inscription permettant de bénéficier des prêts.

À cette occasion, le ministre de l'Emploi a souligné l'importance de la nouvelle approche adoptée pour la mise en oeuvre de ce programme, qui repose sur un financement axé sur les résultats, en indiquant que les indicateurs enregistrés à ce jour reflètent des progrès notables, ce qui confirme l'efficacité du programme et de ses mécanismes de mise en oeuvre.

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De leur côté, les représentants de la BAD ont salué les progrès accomplis, se félicitant de la coordination entre les différentes parties prenantes et soulignant la nécessité de poursuivre les efforts sur la même lancée afin d'obtenir de meilleurs résultats .

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